Konkurrenz für Amazon und Co.: Online-Koloss drängt auf europäischen Markt – International ist ein Online-Gigant schon länger tätig, bei dem Kunden außerhalb seines Heimatlandes bislang allerdings hohe Lieferzeiten hinnehmen mussten. Nun drängt dieser Koloss auch auf den europäischen Markt – steht ein neuer Wettbewerber für bisherige Platzhirsch-Giganten wie eBay, Amazon usw. in den Startlöchern?

In Europa kennt man den Service von AliExpress, jenen Onlinedienst, der zum größten chinesischen E-Commerce-Koloss Alibaba gehört, schon länger. Wie „Chip“ unter Berufung auf „CNBC“ berichtet, möchte das Unternehmen expandieren und den europäischen Markt mit seiner Plattform Tmall ins Visier nehmen. Zwei Monate zuvor hatte Alibaba bereits bekanntgegeben, dass man Pläne verfolge, das Geschäft in sechs Einheiten aufzuteilen. Dabei solle jeder Einheit mehr Autonomie zukommen.

Schnellere Entscheidungsbefugnisse sollten erhalten werden, hieß es.

Nun verkündet Alibaba-Boss John Michael Evans auf einer Technologie-Konferenz in Paris, dass man mit Tmall bereits ein Pilotprojekt in Spanien erfolgreich gestartet habe, weitere europäische Märkte demnächst folgen sollen. Ob es auch hierzulande Tmall geben wird und falls ja, in welcher Form oder zu welchem Zeitpunkt, steht dem Bericht zufolge bislang noch nicht fest. Klar ist: Man kann derzeit von Europa aus bei Alibaba über AliExpress ordern. Doch Lieferungen sind mit langen Wartezeiten verbunden.

Dies könnte sich mit einer europäischen Verfügbarkeit von Tmall ändern – man plane demnach, lokale Markenware an europäische Kunden zu verkaufen. Bei AliExpress erhält man hingegen Ware sowie Marken asiatischer Händler. Durch das europäische Konzept könnte Ware zukünftig viel schneller bei einem Käufer eintreffen. In den Sternen steht noch, ob es Tmall gelingen wird, auf den grundsätzlich verschiedenen Märkten Europas mit ganz unterschiedlichen Kulturen auch Fuß zu fassen.

Unternehmen wie Amazon, eBay, Zalando oder Otto sind teils seit Jahrzehnten etabliert und verfügen bereits über eine enorme Angebotsvielfalt – man darf gespannt sein, ob und wie sich Tmall durchsetzt.

