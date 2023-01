Konfrontation am Wasser: Passantin fordert „Ertränken“ einer Anglerin – Angeln. Der Petrijünger liebt Ruhe und Erholung in der Natur, während er je nach Zielfisch und Angelmethode Stunden still verharrt und aufs Wasser blickt. Zumindest, wenn er nicht Raubfische blinkert. Doch immer wieder sehen sich Angler mit Personen konfrontiert, die ihnen das Hobby missgönnen, offensiv und aggressiv werden, wenn sie jemanden an der Rute sehen. Die folgende Begegnung verläuft selbst nach solchen Maßstäben selbst ernannter Naturschützer heftig.

Die 24-jährige Elsa Joan aus dem englischen Kent verbrachte laut einem Bericht des Portals „LADbible“ ein Wochenende am Brooklands Lake in Dartford, um dort ihrem Hobby zu frönen. Dabei zog sie nach einem Drill einen kleineren Karpfen an Land, den die junge Frau mit ihrer zu dem Zweck mitgebrachten Kamera dokumentieren wollte. Doch während sie in die Kamera zu sprechen beginnt, kam eine Passantin des Weges. Eindeutig eine Person, die so gar nichts vom Angeln hält.

Der Beginn einer ganzen Sturzflut schwerer Beleidigungen:

„Schlampe!“, schreit die Frau die Petrijüngerin schier aus dem Nichts an. „Gott, du bist so widerlich. Setz das verdammte Ding ins Wasser zurück, wenn es nicht eh schon längst tot ist. Du ekelerregende Schlampe, setz ihn zurück!“ Das will sich die junge Frau im Video nicht bieten lassen, kontert: „Gehen sie weg. Verschwinden sie. Hauen sie ab.“ Doch die aufgebrachte Passantin, der ein einzelner Karpfen offenkundig wichtiger ist als ein Mitmensch, ist noch nicht fertig:

„Du bist widerlich. Du bist eine Schande. Ein ekelhafter Mensch, eine verdammte Hure“, geht sie die Anglerin weiter an. Auch der Hinweis der jungen Frau, dass sie gerade in einem ausdrücklichen Fischereigebiet dem Angeln nachgeht, überzeugt die Passantin nicht. Sie schimpft weiter. Elsa erwidert: „Oh mein Gott. Mann, es ist ein Fischereigebiet. Menschen gehen da angeln, meine Liebe. Gehen Sie weg. Meine Güte.“ Doch das tut die Passantin noch nicht, sie hat noch mehr zu sagen.

Sie feuert ihre Abschlusssalve ab:

„Ja, du. Fischerin, du. Ein Bereich ist ein Konstrukt. Es ist mir egal, ob es ein Fischfanggebiet ist, ein Bereich ist ein Konstrukt. Und du bist eine widerwärtige Schlampe. Du bist eine verdammte Hure. Und du solltest … du solltest ertränkt werden, meine Liebe! Man muss keine Tiere zum Spaß foltern! Man muss keine Tiere zum Spaß foltern!“ Dann zieht die erboste Frau von dannen, überlässt die junge Anglerin wieder sich selbst. Die kommentierte das Geschehen, sagte: „Meine Einstellung zum Angeln hat sich dadurch nicht geändert.“

Weiter führte sie aus: „Ich liebe diesen Sport absolut, ich habe ihn immer geliebt, und ich denke, dass Leute wie sie selbst besser aufgeklärt werden sollten, denn die Fische werden überhaupt nicht geschädigt. Ich habe immer wieder Videos auf Facebook gesehen, in denen solche Dinge passiert sind, in denen Leute von einem Tag auf den anderen tun, was sie für richtig halten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir so etwas jemals passieren würde. Ich fand es lustig. Ich war schockiert, aber es war so, so lustig.“

Elsa schloss:

„Die Macht der Medien wird die Kontrolle übernehmen, da bin ich sicher. Ich glaube nicht, dass sie hier noch einmal herumlaufen möchte.“ Später meldete die Anglerin den Vorfall beim zuständigen Verwaltungsbeamten. Nun halten Gesetzeshüter nach der aggressiven Passantin Ausschau.

Quelle: ladbible.com