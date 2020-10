Königin der Ozeane: Forscher-Team fängt gewaltigen Weißen Hai – Petri-Jünger hasslieben es, ihr Anglerlatein. So mancher Hobby-Rutengänger sieht angesichts kapitaler Waller und großer Hechte, die seine Genossen aus dem Wasser ziehen, keine andere Wahl, als dick aufzutragen, was den eigenen Fang anbelangt. Die Wissenschaftler aus diesem Video haben das hingegen nicht nötig: Einen kapitaleren Brocken hat wohl keiner.

„Queen of the Oceans“, „Königin der Weltmeere“, haben die Experten ihren Fang vom 2. Oktober 2020 getauft. Der Name basiert auf einer Sagengestalt der nordamerikanischen Ureinwohner vom Stamme der Mi'kmaq, die in ihrer Sprache „Nunuki“ heißt, eine weise und uralte Großmutter aus den Legenden dieser Küstenregion. Der Hai gleichen Namens spiegelt dies wider:

Ein gewaltiges Weibchen mit jeder Menge Lebenserfahrung ist dieses Tier, das es auf eine Länge von beeindruckenden 5,25 Metern bringt. Lebendgewicht: mehr als 1,5 Tonnen.

Meet 3,541 pd mature female #whiteshark Nukumi. Named for the legendary wise grandmother figure of the Mi’kmaq people. With new data collected, this matriarch will share her wisdom with us and guard our ocean’s eco-system for years to come. #FactsOverFear#ExpeditionNovaScotiapic.twitter.com/LurcDBZlRR