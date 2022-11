Protesten zum Trotz: Kneipe wird wegen „Rassismus“ umbenannt – Eine Traditionskneipe, die an ihrem Standort seit Jahrhunderten besteht, soll umbenannt werden. Seit Monaten grassiert eine erbitterte Debatte zwischen den Anwohnern, die den Namen behalten wollen und deren Unterstützern, sowie den neuen Eignern der Pinte, die einem Franchise angehören. Die Kette sieht im Namen der Kneipe etwas Problematisches und will ihn ändern. Nun hat die Regierung ihrem Ansinnen stattgegeben.

Der Pub mit dem Namen „The Black Bitch“ steht im schottischen Städtchen Lothian und kann auf eine 350-jährige Geschichte zurückblicken. Vor einigen Monaten war die Kontroverse um die Namensänderung durch vereinzelte Medien gegangen, MANN.TV hatte berichtet. „The Black Bitch“ soll nach dem Willen der neuen Eigner zu „The Willow Tree“ (zu Dt. „Der Weidenbaum“) umbenannt werden. Die hatten sich mit ihrer Entscheidung zuerst an den örtlichen Gemeinderat gewandt.

Doch der hatte das Ganze an eine höhere Instanz verwiesen.

Denn der Wunsch nach Namensänderung durch die neuen Eigner stieß nicht nur im Dorf selbst auf wenig Gegenliebe. 11.000 Menschen aus der Umgegend und der 13.000-Seelen-Stadt unterschrieben eine Petition, den Traditionspub nicht umzutaufen und das Ansinnen zu stoppen. Bei einer so kleinen Bevölkerung bedeute der Name der Kneipe den Anwohnern viel, konstatiert das Portal „LADbible“. Dieser Name geht zurück auf eine örtliche Legende, die sich um eine beliebte schottische und irische Sagenfigur dreht: einen Schwarzen Hund.

In der örtlichen, 700 Jahre alten Stadtlegende war es die schwarze Windhündin eines Adligen, die ihrem verhungernden Herrchen etwas zu Essen brachte und so sein Leben rettete. Doch der Name „The Black Bitch“ weist eine gewisse Doppelsinnigkeit auf, die zwar 350 Jahre lang niemanden störte, bei dem Franchise-Unternehmen Greene King aber Angst vor Rassismusvorwürfen auslöste. Das Problem für Greene King: Ein so altes Gebäude steht freilich unter Denkmalschutz, eine Umbenennung wirft eine Menge Fragen auf.

Doch die neuen Besitzer ließen sich nicht abbringen, denn:

„The Black Bitch“ kann sowohl „Die schwarze Hündin“ – aber eben auch „Die schwarze Schl*mpe“ heißen. Das ist dem Franchiseeigner zu heikel. Daher wandte man sich vor dem Juli 2022 an ein örtliches Komitee. Dieses vermeldete seinerzeit: „Auf einer Sitzung des Ausschusses für Entwicklungsmanagement im Juli stimmte der Ausschuss dafür, die beiden Anträge weiter zu verfolgen, und forderte die Beamten auf, bei Historic Environment Scotland weitere Informationen über den Denkmalschutz des Gebäudes einzuholen.“

Zuvor hatte der Pub zwei andere Namen getragen: „The Western Tavern“ und „Robert Braes Wines and Spirits“. Eine Berichterstatterin der Regierung, Elspeth Cook, erklärte, es gebe keine Gründe, die geplante Änderung des Pubnamens zu vereiteln. „Ich habe die Eingaben von Bürgern und lokalen Gruppen zur Geschichte der Black Bitch (die als eine Art Hund dargestellt wird) und ihrer Bedeutung für die Geschichte und Identität von Linlithgow sorgfältig geprüft“, so Cook laut einem Bericht des „Scottish Daily Express“.

Die historische Gesellschaft von West Lothian hält dagegen:

„Der Begriff 'Black Bitch' wird seit über 700 Jahren mit der Stadt in Verbindung gebracht. Die Einwohner von Linlithgow sind stolz darauf, als 'Black Bitches' bekannt zu sein; es ist ein Begriff der Zuneigung ohne negative Konnotationen. Der Begriff beschreibt einen weiblichen Hund, der zu Recht als 'Bitch' bezeichnet wird und eine schwarze Farbe hat – nichts Anstößiges, keine Frauenfeindlichkeit. Greene King hat vorschnell falsche Schlüsse gezogen und in den Namen etwas hineingelesen, was nicht existiert.“

Auch der Stadtrat von Linlithgow hatte in einer Erklärung, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, unterstrichen, dass nach seinem Dafürhalten „nichts Rassistisches“ an „The Black Bitch“ sei und der Name nicht geändert werden solle. Wörtlich heißt es: „Der [Name] beschreibt treffend eine Hündin mit schwarzem Fell. Wir stellen fest, dass Greene anscheinend keineswegs beabsichtigt, die Namen seiner Gaststätten 'The Black Horse' oder 'The Black Bull' zu ändern.“

Geholfen haben all diese Einwände nicht, der Name darf geändert werden.

