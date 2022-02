Knallharter Test für Chinas Polizei-Elite: Video zeigt Bewerbungs-Parcours für SWAT – Tagtäglich geben Polizeibeamte weltweit alles, um Sicherheit und Ordnung für den Rest der Bevölkerung aufrecht zu erhalten – oftmals geben sie dabei auch ihr eigenes Leben, wie ein tragisches Beispiel der jüngeren deutschen Geschichte zum Stand dieses Artikels zeigte. Polizisten müssen auf alles gefasst sein – insbesondere jene, die sich Polizei-Spezialeinheiten anschließen möchten. Diese erwartet ein knallharter Test. So auch in China.

Genauer gesagt bei der Polizei in Shenzen, wo diese Aufnahmen entstanden sind. Sie zeigen laut Videobeschreibung einen Hindernislauf inklusive einiger anderer Prüfungen, welche zu absolvieren sind, um sich als Mitglied der Polizeispezialkräfte dort zu bewerben. Der Test hat es in sich, wie eine kurze Sichtung des Videos nahelegt. Es fängt mit einer Knotenprüfung unter Zeitdruck an, mutmaßlich, damit man für Notlagen oder den Fall des Abseilens gerüstet ist.

Dann folgt der Hindernislauf, natürlich läuft auch hier die Uhr mitleidlos weiter:

Der Anwärter hetzt auf allen vieren unter einem Drahtgitter hindurch, muss Holzbarrieren und ein hohes Kettengeflecht nehmen, Schrägleitern hinauf- und Stangen wieder herunterrasen, sich am Seil schwingen, ein Reck erklimmen, Parcoursstangen nehmen, sich am Klettergerüst im Hangeln beweisen. Das war der leichte Teil: Es geht zu einem Simulationshochhaus, wo es im Eiltempo eine künstliche Regenrinne in schwindelerregende Höhe hinaufgeht.

Oben angekommen, wird auch schon wieder im Rekordtempo abgeseilt. Wer glaubt, dass nach diesen Torturen Schluss ist, wird eines Besseren belehrt – der Dauerlauf geht zurück zum Anfang, wo es mehrfach gilt, einen schweren Traktor- oder Baumaschinen-Reifen zu wuchten. Danach muss der Aspirant mit ruhiger Hand eine halbautomatische Pistole zerlegen und wieder zusammenbauen – und all die genannten Dinge geschehen unter Beobachtung. Zu guter Letzt gilt es noch, sich einzutragen und den Button zu hämmern.

Wer sich übrigens fragt, warum die ganze Zeit „Aloha heja he“ von Achim Reichel in einem chinesischen Video läuft, dem wird hier die Erklärung geliefert.