Knallharter Preiskampf zum Prime Day: Media Markt und Saturn fordern Amazon heraus – Wie in jedem Sommer seit seiner Einführung ist der „Prime Day“ auch in diesem Jahr zurück. Einmal mehr feiert man bei Amazon sein Shopping-Event exklusiv für Mitglieder mit Prime-Abonnement. An zwei Tagen warten vergünstigte Angebote in so gut wie jedem Bereich auf solche Nutzer, wobei insbesondere Fernseher, Computer und andere technische Geräte sich großer Beliebtheit erfreuen. Kein Wunder also, dass Saturn und Media Markt in jedem Jahr kontern.

Die Aktionen der beiden Elektronikriesen tragen Mottos wie „Vergleichen ist zwecklos!“ oder „Alles muss raus!“ und finden im gleichen Zeitraum statt. Dabei orientieren sich die Preise an Amazon – und von der Aktion betroffene Artikel können auch schon mal spontane Preisänderungen erfahren, um dem Versandhaus-Giganten Konkurrenz zu machen. Wie „Chip“ berichtet, soll das Angebot von Media Markt und Saturn in diesem Jahr aber einen langsamen Start verzeichnen.

Demnach habe Amazon derzeit attraktivere Angebote in der Hinterhand.

Doch das Portal rät Schnäppchenjägern dennoch, stets auch einen Blick in die Onlineshops der beiden Elektronikriesen zu werfen. Parallel zum Prime Day am 12. und 13. Juli laufen deren Aktionen. Wichtig dabei: Die jeweiligen Angebote gelten nur so lange, wie sie auch auf Amazon stattfinden. Zudem können solche Produkte, welche bereits durch andere Aktionen vergünstigt angeboten werden, sogar noch weiter im Preis sinken.

Was die Angebotspalette betrifft, so ist die wohl bei niemandem breiter als beim Online-Versandhausgiganten Amazon. Somit soll die Auswahl bei Media Markt und Saturn zumindest im Moment merklich kleiner sein als beim großen A – „Chip“ nennt den Anfang der Gegenaktionen gar „enttäuschend“. Der Artikel merkt aber auch an, dass man auf die Entwicklungen in den beiden Tagen gespannt sei. Eine Empfehlung für den Kauf bei Media Markt und Saturn bei manchen Technikprodukten gibt das Portal dennoch.

Denn die Unternehmen bieten für viele Marken eine Live-Beratung an.

Zudem muss man bei etlichen Produkten nicht auf einen Onlineversand warten – die Möglichkeit der Abholung im Markt könnte für viele Kunden attraktiv sein. Unklar ist hingegen, in welchem Tempo die Preisanpassungen erfolgen sollen oder wie lange bestimmte Angebote bestehen bleiben können. Denn so viel dürfte feststehen: Auch im Hause Amazon dürfte man die beiden Konkurrenten und deren Entscheidungen beobachten.

Eine Situation, die für Kunden, die auf der Suche nach einem echten Schnapper sind, positiv sein könnte, sobald es zu einem eskalierenden Rabattgefecht zwischen den verschiedenen Anbieter-Riesen kommt. Interessierte finden die Angebotshighlights in speziellen News bei „Chip.de“.

Quelle: chip.de