Klimawandel: Nordatlantik so warm wie nie – Im März dieses Jahres wurde hinsichtlich der Temperatur des Oberflächenwassers des Nordatlantiks mit einer noch nie dagewesenen Wärme ein beispielloser Meilenstein erreicht. Mit aktuellen 23,1 Grad Celsius liegt die Temperatur rund 1,1 Grad über dem Durchschnitt der letzten 40 Jahre für Mitte Juni. Dieser Temperaturrekord im Wasser hat Wissenschaftler nicht überrascht, dennoch sorgt er für Besorgnis.

Die deutliche Abweichung der Temperaturen, die Ausdehnung des betroffenen Gebiets und der Zeitpunkt sind ungewöhnlich und bisher nicht abschließend erklärbar.

Es gibt keinen eindeutigen Auslöser für dieses Phänomen. Wahrscheinlich tragen verschiedene Faktoren zu diesem Temperaturanstieg bei, so etwa der Klimawandel. Die fortlaufende Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre durch menschliche Aktivitäten trägt zur kontinuierlichen Erwärmung der Erde bei, und in der Folge auch zu jener der Weltmeere.

Ein beträchtlicher Teil der Wärme wird von den Ozeanen aufgenommen.

Johanna Baehr, Leiterin für Klimamodellierung am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg, kommentierte dies mit den Worten: „Die fortschreitende Erwärmung des Ozeans ist mit dem fortschreitenden Klimawandel so beunruhigend wie erwartbar.“

Till Kuhlbrodt, seines Zeichens wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Ozeanografie an der University of Reading, ergänzt: „Ich halte das gleichzeitige Aufkommen von extremer Erwärmung in verschiedenen Ozeanregionen für besorgniserregend.“

Neben menschlichen Einflüssen spielen auch natürliche Klimaschwankungen eine Rolle, wie beispielsweise das Phänomen El Niño.

El Niño führt zu Strömungen, die die globale Durchschnittstemperatur erhöhen, während sein Gegenstück, La Niña, eine kühlende Wirkung hat. Beide treten alle paar Jahre abwechselnd auf und verändern die Meeres- und Luftströmungen im äquatorialen Pazifik, wobei sich die Auswirkungen global zeigen.

El Niño kann beispielsweise in einigen Regionen Südamerikas zu starken Regenfällen und Überschwemmungen führen, während es in Australien zu Dürre und Trockenheit kommen kann. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden diese natürlichen Extreme oft verstärkt.

Der Ozeanograf Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel sieht jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und den aktuellen Temperaturen. Gegenüber dem „Spiegel“ erklärt er, dass El Niño nichts mit dem Geschehen im Atlantik zu tun hat und dass das zeitliche Zusammenfallen ein Zufall ist.

Aufgrund des anhaltenden Anstiegs der Temperaturen infolge der globalen Erwärmung werden jedoch immer wieder neue Rekorde erreicht. Latif hält es daher für unwahrscheinlich, dass die Erwärmung im Pazifik zu Beginn der El-Niño-Phase einen Temperaturanstieg im Nordatlantik ausgelöst haben könnte.

Nach Latif sind zwei Windsysteme verantwortlich für den Temperaturanstieg.

Winde haben eine kühlende Wirkung durch Verdunstung. Wenn sie schwächer werden, verringert sich auch dieser Effekt. Dem Experten zufolge trifft dies etwa auf die Nordost-Passatwinde zu, die vom Osten des Atlantiks in Richtung Südamerika wehen und dann weiter in die Karibik ziehen. Wenn die Passatwinde schwächer sind, verringern sich auch die Strömungen im Wasser, was zu einer Erwärmung der betroffenen Meeresregionen führt. Dieser Effekt wurde seit April beobachtet, und die Temperaturen stiegen kontinuierlich an. Latif erklärt: „Wir hatten die höchsten Messwerte, seitdem die Temperaturen aufgezeichnet werden.“

In den letzten Wochen haben sich auch die sogenannten Westwinde abgeschwächt, die kalte Luft aus Nordamerika über dem Atlantik verteilen und ebenfalls die Verdunstung verringern. Die Erwärmung der subtropischen Region seit dem Frühjahr und neuerdings auch des nördlicheren Teils des Ozeans unterstützt die Erklärung durch die Auswirkungen der Winde, wie Latif betont.

