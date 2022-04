Klimaschutz-Demonstranten: Bei Protestaktion Gehweg aufgerissen – Keine Frage, der Schutz des Klimas ist eine wichtige Sache. Seit Jahren machen diesbezüglich immer mehr Klimaschutz-Organisationen von sich reden, die teils harsche, gefährliche und diskussionswürdige Protestaktionen starten.

So wie jetzt in Berlin-Mitte, wo Aktivisten vom Bündnis „Letzte Generation“ zu harten Maßnahmen gegriffen haben, um auf ihre Themen aufmerksam zu machen. So marschierte eine Gruppe als Bauarbeiter verkleidet vor das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Amtssitz von Grünen-Minister Robert Habeck, und riss den dortigen Bürgersteig auf. Während ein Teil der Aktivisten mit dem Banner „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ Stellung bezog, machten sich andere am Gehweg zu schaffen.

Neben den aufgerissenen Bürgersteig legten sie Rohre, auf denen „Qatar Stream“ stand. Zudem beschmierten die Klimaschutz-Demonstranten das Ministeriumsgebäude mit schwarzer Farbe. Die Aktivisten von „Letzte Generation“ twitterten daraufhin von ihrer Aktion und schrieben dazu:

denn an Erdöl und Erdgas klebt Blut. Gas, Öl und Kohle werden unsere Gesellschaft zerstören. Wir müssen diesen fossilen Weg beenden und endlich auf Solar- und Windkraft setzen.” entrüstet sich der Psychologe Lars Werner, während er die Straße vor dem @BMWK aufhackt.

4/4 pic.twitter.com/5024577COo — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 19, 2022

„Menschen der Letzten Generation installierten heute Morgen die Pipeline ‘Katar-Stream’ in das Gebäude des Wirtschaftsministeriums von Minister Habeck. Zusätzlich wurde die Fassade mit ‘Nordseeöl’ beschmiert, um auf die zerstörerischen Pläne der Bundesregierung, in der Nordsee nach noch mehr Öl zu bohren, aufmerksam zu machen.“

In einem weiteren Posting erklärte„Letzte Generation“ via Twitter: „‘Das ist die Scholz-Antwort auf den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine? Ein Lieferantenwechsel? Scholz muss endlich verstehen: Gas aus Katar ist nicht besser, denn an Erdöl und Erdgas klebt Blut. Gas, Öl und Kohle werden unsere Gesellschaft zerstören. Wir müssen diesen fossilen Weg beenden und endlich auf Solar- und Windkraft setzen’, entrüstet sich Psychologe Lars Werner, während er die Straße vor dem @BMWK aufhackt.“

Letztendlich rückte die Polizei an und beendete die Protestaktion. Laut Angaben einer Polizeisprecherin nahmen die Beamten sieben Personen vorläufig fest.

Quelle: morgenpost.de