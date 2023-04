Klimaaktivsten werfen Polizei Gewalt vor: Behörden reagieren gelassen – Der Verkehr zur Osterzeit ist unter normalen Umständen schon kein Vergnügen, doch in diesem Jahr kommen auch noch Klimaaktivisten hinzu, die sich zu Protestzwecken auf die Straße kleben und so für kilometerlange Staus sorgen. So geschehen erst kürzlich in Hamburg, wo Mitglieder der „Letzten Generation“ ausgerechnet zum Auftakt der Reisezeit wichtige Knotenpunkte blockierten.

Im Rahmen dessen hat die Organisation in den sozialen Medien nun ein Video veröffentlicht, welches angeblich zeigt, wie Polizisten einen am Boden klebenden Mann einfach „abreißen“.

Vonseiten der Aktivistengruppe wurden vor diesem Hintergrund Gewaltvorwürfe in Richtung der Beamten laut, welche die Polizei jedoch mit einem Kommentar unter dem Video locker kontert.

Darin heißt es:

„Der Herr, dessen Kleber unserer Kenntnis nach (& offensichtlich) noch nicht getrocknet war, wurde durch eine RTW-Besatzung in Augenschein genommen. Keine Verletzung, keine Behandlungswürdigkeit.“

Wie in solchen Fällen üblich führten das Video und die Entgegnung der Polizei zu lebhaften Debatten auf Twitter. Zwar signalisieren sehr viele User Zustimmung hinsichtlich des Vorgehens der Beamten, es gibt aber auch einige kritische Stimmen.

FDP-Politiker Jan Mücke kommentierte das Video beispielsweise mit „Ziemlich schlechter Schauspieler“, während sich ein User fragt: „Wegreißen ohne Verletzung? Ist das möglich?“

