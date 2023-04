Klima-Proteste in Berlin: Wütender Autofahrer zerrt Aktivisten an den Haaren von der Straße – In Berlin haben die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ ihren Ankündigungen einer Protestwoche Taten folgen lassen, und sich an mehreren Orten in der Hauptstadt festgeklebt. In der Folge kam es zu Staus und Behinderungen im Straßenverkehr – vonseiten der Polizei ist von rund 30 Aktionen die Rede, bislang wurden mehr als 40 Personen festgenommen.

Viele der betroffenen Autofahrer reagierten mit Aggressionen gegen die Protestler und wurden dabei sogar handgreiflich. Ein aktuelles Video, welches die „Letzte Generation“ auf Twitter postete, zeigt beispielsweise, wie ein Mann zwei Aktivisten an den Haaren von der Straße schleift.

Die Meldungen von Übergriffen im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten häufen sich. Die Polizei appretiert von daher ausdrücklich, keine Maßnahmen der Selbstjustiz zu ergreifen, da man sich dabei selbst strafbar machen würde.

Diese Menschen wissen, dass sie sich einem Risiko aussetzen. Dennoch tun sie es, weil wir innehalten müssen. Auch wenn es wehtut. pic.twitter.com/o8XrF81g2b — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 24, 2023

Bei allem Ärger sollte man die nötige Geduld aufbringen, um die Polizei ihren Job machen zu lassen, der es inzwischen gelungen ist, die Lage in Berlin unter Kontrolle zu bringen. Dazu waren rund 500 Beamte und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wie es heißt, hätten sich die Staus im gesamten Stadtgebiete inzwischen aufgelöst.

Da nach Angaben einer Polizeisprecherin einige Klimaaktivisten einen anderen Kleber verwendeten als bisher üblich, dauerte es teilweise etwas länger, diese von der Straße zu lösen. Auch kam es im Zuge dessen vermehrt zu Beschädigungen des Asphaltes.

Laut dem „Tagesspiegel“ wurden infolge der Proteste außerdem mindestens 15 Rettungswagen an Einsatzfahrten gehindert, was dazu führte, dass die Rettungskräfte erst mit erheblichen Verspätungen bei den Patienten ankamen.

Für 90 Minuten stand ein Rettungswagen auf der A100 im Stau. #Klimakleber#Stillstandpic.twitter.com/csP9dOGyzI — Julius Böhm (@julius__boehm) April 24, 2023

Vonseiten der „Letzten Generation“ hieß es im Vorfeld, man wolle versuchen, die gesamte Hauptstadt lahmzulegen:

„Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält. Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand!“

Man wolle die Proteste erst einstellen, wenn die Forderungen erfüllt werden. In diesem Zusammenhang möchte sich Verkehrsminister Volker Wissing am 2. Mai mit Vertretern der Gruppe an einen Tisch setzen.

