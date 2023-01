Kierstyn Milligan: Berühmt durch krasse Körpermodifikationen – In der Welt der Bodymodification gibt es einige überaus krasse Beispiele, in denen Menschen ihre Körper auf wahrlich extreme Art und Weise haben „umbauen“ lassen. Zu Körpermodifikation zählen dabei die allseits beliebten Tätowierungen und Piercings, aber auch extreme Varianten wie Implants und Brandings bis hin zu Schmucknarben und anderen Skarifizierungen (Vernarbung eines Gewebes).

Eine Dame aus den USA hat in den letzten Jahren besonders auf sich aufmerksam gemacht, strebte sie doch einen immerzu extremeren Look an auf dem Weg zu ihrem persönlichen Schönheitsideal. Die Rede ist von der Amerikanerin Kierstyn Milligan aus Houston in Texas. Sie hatte bereits mit 15 die ersten Tätowierungen. Doch dabei blieb es nicht, sie ist heute nicht mehr wiederzuerkennen.

So hat sie in den letzten Jahren Unsummen in ihre Bodymodifications investiert. Neben Tattoos und Piercings sorgte sie im Netz für reichlich Aufsehen, als sie aus ihren Beißerchen echte Reißzähne machte. Hinzu kamen Brustimplantate und für mächtige Diskussionen sorgte dann auf TikTok ein Video, in dem Kierstyn Milligan das Ergebnis ihre Tätowierung der Augäpfel zeigte.

Dies brachte ihr Schnell den Titel „Demon Girl“ ein, weil sie für ihre Kritiker durch ihre krassen Körpermodifikation wie ein Dämon aussah. Dabei verfolgte die Amerikanerin durchweg nur ein Ziel, einfach nur ihrem persönlichen Schönheitsideal gleichzukommen. Dem „Daily Star“ erklärte Milligan:

„Manche Leute nehmen an, dass ich böse oder dämonisch bin, weil ich mich so verändert habe, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube an Gott, in diesem Leben verurteile ich niemanden, und niemand sollte mich verurteilen. Ich würde sagen, ich habe mir das aus Selbstliebe angetan und weil es mich glücklich macht – nicht um wie ein Dämon auszusehen.“

Die 22-Jährige hat mittlerweile eine riesige Anhängerschaft, die ihr wahrlich spezielles Aussehen auf alle möglichen Social-Media-Kanäle feiert. Kein Wunder, dass sich Kierstyn Milligan mittlerweile auch auf der Plattform OnlyFans präsentiert und dort gutes Geld verdient. Gegenüber dem „Daily Star“ verriet sie, dass ihr Einkommen auf OnlyFans bei 9.000 bis 13.000 Euro pro Monat liege.

Geld, das Milligan unter anderem auch weiter in ihren Körper investieren will. Denn sie hat noch einige Pläne in Bezug auf neue Körpermodifikationen auf Lager. Bislang gab sie über 40.000 Euro für ihre Modifikationen aus.