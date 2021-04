KI-Bildrestauration: Fahrt durch New Yorker Hafen der 30er Jahre – Als die ersten Trailer zu Peter Jacksons Film „They shall not grow old“ um die Welt gingen, verschlug es den Betrachtern den Atem: Jacksons Spezialeffekte-Schmiede Weta hatte mit modernsten Algorithmen und entsprechender Rechenleistung Archivbilder aus dem Ersten Weltkrieg in 4K-Aufnahmen verwandelt. Diese waren koloriert, die abgehackten Bewegungen uralter Archivaufnahmen an neuzeitliche Sehgewohnheiten angepasst und die Soldaten lippensynchron vertont. Nun vollbringen engagierte Privatleute das Gleiche.

Mithilfe faszinierender Technologie, die heute in Gestalt von KIs von einigen Filmschaffenden auf alle möglichen Aufnahmen aus längst vergangenen Zeiten angewandt wird. Gepaart mit dem nötigen Know-how vollbringen solche Experten damit wahre Wunder, die uns einmalige und unvergessliche Einblicke liefern. So auch im Falle des Kanals „Rick88888888“: Die Person hinter diesen YouTube-Channel wirkte ihre schwarze Computermagie auf ein Video aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Eine Fahrt auf einem Schiff entlang des New Yorker Hafengebiets beziehungsweise der „Waterfront“ des Hudson River. Die Rundfahrt führt uns vorbei am Battery Park, zeigt uns das spätere Aquarium Clinton Castle mit einem intakten Dach, wir sehen die berühmte Fähre nach Staten Island oder auch das New York State Canal Building. „Rick88888888“ stabilisierte das Bild, korrigierte die Geschwindigkeit und ließ es von einer KI verbessern und farbkorrigieren. Das Ergebnis spricht für sich: Eine Reise in die Vergangenheit – mit Musik und in Full HD.