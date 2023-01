Keiner hielt es länger als 55 Minuten aus: Dies ist der ruhigste Ort der Welt – Orte, die aus den unterschiedlichsten Gründen unerträglich sein können und die man am liebsten direkt wieder verlassen möchte, kann sich wohl jeder vorstellen. Spukhäuser und dergleichen. Doch der Grund, aus dem Neugierige es an dem Ort aus diesem Video kaum eine Stunde ausgehalten haben, ist ein gänzlich anderer: Absolute Stille, bis man das Blut in den Ohren rauschen hört.

Zwei Jahre wurde an diesem Ort gearbeitet, errichtet hat ihn das Unternehmen Microsoft im Jahr 2015 in seinem Hauptquartier in Redmond, Washington. Es handelt sich um einen sogenannten reflexionsfreien Raum, wörtlich auch als „echofreie Kammer“ bezeichnet. Also das buchstäbliche Gegenteil einer Echokammer, ein Raum, in dem die vollkommene, die endgültige Stille erreicht wird.

Seit dem Bau nahmen einige Medien die Kammer in Augenschein:

Darunter auch der Sender „CNN“, dem Microsoft-Ingenieur Hundraj Gopal bei der Führung offenbarte: „Die längste Zeit, die jemand ununterbrochen in der Kammer verbracht hat, beträgt etwa 55 Minuten.“ Warum das so ist, kann Steve Orfield erläutern, welcher in seinen Orfield-Laboren im US-Bundesstaat Minnesota selbst eine solche reflexionsfreie Kammer betreut. Gegenüber der britischen Zeitung „The Daily Mail“ erläuterte Orfield, dass der Körper sich an die Abwesenheit der Geräusche anpasse.

Ein Bericht bei „Unilad“ zitiert ihn: „Man hört sein Herz schlagen, manchmal hört man seine Lunge, hört seinen Magen laut gurgeln. In der echofreien Kammer werden Sie selbst zum Geräusch.“ Ohne äußere Laute wird es dem Bericht zufolge sogar zur Herausforderung, sich zu bewegen – die sensorische Abschottung verlangt es: „Wenn man für eine halbe Stunde da drin ist, braucht man einen Stuhl.“

Der Sinnesentzug nimmt drastische Auswirkungen auf den menschlichen Verstand:

Es hat seine Gründe, dass etwa die NASA ihre Raumfahrer von der Außenwelt abgeschottet unter anderem im Wassertank ausbildet – an Bord von Raumschiffen und Raumstationen könnte es bei Luftmangel zu Halluzinationen kommen. Bei Microsoft wird die echofreie Kammer unter anderem dazu eingesetzt, Produktgeräusche wie etwa vom Lüfter der Xbox-Konsole, störungsfrei zu bewerten und zu modifizieren. Der Raum besteht für diesen Zweck aus sechs Schichten Stahlbeton, um wirklich jedes Geräusch von außen zu dämpfen.

Diese Kammer hat einen Guinness-Weltrekord für den leisesten Ort der Welt inne, ihr Geräuschpegel liegt 20 Dezibel unter dem menschlichen Gehör. Keile aus Fiberglas am Boden, der Decke und den Wänden zerstreuen Schallwellen zu 99,999 Prozent, fangen tiefe Frequenzen, während Hochtöne „vollkommen absorbiert werden“, wie Hundraj Gopal erklärt. Zusätzlich ist der ganze Raum auf Stoßdämpfern gelagert, welche Vibrationen dämpfen, der eigentliche „Boden“ ist ein Verbund aus Stahlkabeln.

Ein faszinierender Ort mit ebensolchen Einblicken, die wir im Video erhalten.

