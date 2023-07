Keine gute Idee: Wieso man Spinnen nicht einsaugen sollte – Spinnen erfreuen sich bei den meisten Menschen keiner großen Beliebtheit. Viele empfinden Ekel oder sogar panische Angst vor den Tieren. Einige leiden sogar an Arachnophobie. Normalerweise halten sich Spinnen in dunklen Räumen auf, weshalb wir sie oft im Keller antreffen. Gelegentlich verirren sie sich jedoch auch in unsere Wohnungen, insbesondere wenn Fenster geöffnet sind. Die Krabbeltiere suchen nach einem warmen Versteck und fühlen sich deshalb in unseren vier Wänden wohl, besonders wenn es draußen kalt ist.

Spinnen in Deutschland - Harmlose Arten

Es besteht kein Grund zur Sorge, denn Spinnen sind generell nicht gefährlich. Es gibt in Deutschland keine Spinnenarten, die dem Menschen Schaden zufügen können. Zwar verfügt die Kreuzspinne über ein schwaches Gift, doch für uns Menschen ist es vollkommen ungefährlich. Die einzige giftige Art, die Dornfingerspinne, ist zwar selten in Deutschland anzutreffen, jedoch nicht heimisch. Oftmals verirren sich Kellerspinnen in unsere Wohnungen. Obwohl ihr Erscheinungsbild unheimlich wirken kann, sind sie absolut harmlos. Dennoch möchten die meisten Menschen sie loswerden und greifen daher zum Staubsauger. Doch ist das wirklich eine gute Idee?

Warum das Aufsaugen von Spinnen keine gute Lösung ist

Von der Verwendung eines Staubsaugers zur Beseitigung von Spinnen wird dringend abgeraten. Warum? Nun, das Tier kann aus dem Staubsaugerbeutel herauskrabbeln. Abgesehen davon wäre es für die Spinne äußerst qualvoll, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h durch den Schlauch geschleudert zu werden.

Eine humane Alternative: Fangen und Freilassen

Es gibt eine deutlich bessere Methode, um Spinnen aus der Wohnung zu entfernen. Schnappen Sie sich einfach ein Glas und stülpen Sie es über das Tier. Mithilfe eines Blattes Papier können Sie die Spinne behutsam einfangen und sie anschließend draußen wieder freilassen. Auf diese Weise werden Sie die Spinne los, ohne ihr unnötiges Leid im Staubsauger zuzufügen.

Die nützliche Rolle von Spinnen

Es ist wichtig zu bedenken, dass Spinnen tatsächlich einen Nutzen haben. Sie bekämpfen andere Schädlinge wie Fliegen und Mücken. Diese unerwünschten Besucher möchten wir genauso wenig in unserer Wohnung haben wie Spinnen.

Quelle: focus.de