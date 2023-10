Kein Kaiser mehr: Deutsche Universität ändert ihren Namen – Vieles was lange als gegeben angenommen wurde, wird heutzutage hinterfragt und gegebenenfalls auf Basis neuer Erkenntnisse oder Ansichten angepasst. So auch der Name der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) in Münster, wo nach einer zweijährigen Findungsphase nun der Namensgeber Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) aus dem Namen gestrichen wurde.

Damit heißt die WWU nun nur noch Universität Münster und trägt damit wieder ihren Gründungsnamen.

Nachdem die 1771 gegründete Universität zwischenzeitlich zu einer Akademie degradiert worden war, hatte der deutsche Kaiser sie im Jahr 1902 wieder zu einer Universität erklärt, am 22. August 1907 erhielt sie schließlich durch Wilhelm II. ihren bis vor kurzem noch gültigen Namen. Inzwischen sind an der Hochschule rund 46.000 Studenten eingeschrieben, vonseiten derer 2018 schließlich auch der Impuls zur Namensänderung ausging.

Zwei Jahre später hatte dann eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Historikern eine Diskussionsgrundlage erarbeitet, der zufolge Wilhelm II. nach neuesten Forschungsergebnissen „überaus militaristisch und nationalistisch, antislawisch und geradezu obsessiv antisemitisch“ gewesen sein soll. Zudem soll dieser kein großes Interesse an einer Verbindung zu der Hochschule gehegt haben.

Auf Basis dieser Erkenntnisse stimmten 20 Senatsmitglieder der Universität für die Umbenennung, bei nur einer Gegenstimme – zwei Mitglieder hatten nicht an der Sitzung teilgenommen.

Mit der nötigen Zweidrittelmehrheit war die Namensänderung, die im Jahr 1997 noch abgelehnt worden war, also beschlossene Sache. Der Senatsvorsitzende Hinnerk Wißmann erklärt dazu in einer Mitteilung:

„Die schlichte Bezeichnung Universität Münster steht für unser Profil: Sie ist eine Referenz an unsere erstmalige Gründung. Der Lehrbetrieb wurde 1773, also lange vor Wilhelm II. und der zeitweiligen Funktion als westfälischer Landesuniversität, aufgenommen. Zugleich positionieren wir uns als Hochschule, die gleichermaßen für die Region steht als auch in Deutschland, Europa und darüber hinaus wirkt.“

Rektor Johannes Wessels ergänzt: „Die Universität hat sich auf beeindruckende Weise über mehrere Jahre intensiv mit ihrem Namensgeber beschäftigt. Das heutige Votum ist mit Blick auf die neuesten historischen Erkenntnisse konsequent und eindeutig.“

