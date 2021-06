Baerbock will Benzinpreis um 16 Cent erhöhen

Kanzlerkandidatin der Grünen: Baerbock will Benzinpreis um 16 Cent erhöhen – Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich ein straffes Programm für die Zeit nach der Wahl auferlegt. So möchte sie neben einer Erhöhung des Benzinpreises um 16 Cent auch die Einführung eines Tempolimits von 130 km/h in Deutschland durchsetzen.

Im „Bild“-Talk am Sonntagabend erklärte Baerbock: „Sechs Cent Preiserhöhung gab es jetzt zum Jahresbeginn, weil erstmalig auch ein CO2-Preis auf Benzin eingeführt worden ist.“

Dieser Betrag müsse nun „schrittweise weiter angehoben werden“

Und zwar um eben jene 16 Cent, für die sich bereits Co-Parteichef Habeck zuvor in einer Talkshow ausgesprochen hatte. Diese kämen im Zusammenhang mit der von den Grünen geforderten Erhöhung des CO2-Preises auf 55 bis 60 Euro pro Tonne durch zusätzliche Steuern zustande.

Des Weiteren plädierte Baerbock für ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen

„Wir würden das gerne in der nächsten Bundesregierung einführen“, erklärte die Kanzlerkandidatin und verwies auf Studien, denen zufolge ein Tempolimit den Straßenverkehr sicherer machen würde.

Auch kündigte sie an, sich nach der Wahl mit den Linken für Koalitionsgespräche an einen Tisch setzen zu wollen, so es das Wahlergebnis erfordere. Davon, „dass demokratische Parteien untereinander sagen: Wir reden nicht miteinander“, halte sie nicht viel.

„Deswegen sprechen wir mit allen demokratischen Parteien nach der Wahl. Und die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer stärkste Kraft wird. Darum kämpfe ich.“

Zwar gebe es gerade hinsichtlich der Meinung zur Außenpolitik und der Europapolitik „große Unterschiede“, diese gebe es aber auch „mit Teilen der SPD und der CDU“.

Dass sowohl sie als auch ihre Partei in der jüngsten Zeit in den Umfragen etwas abgerutscht sind, nimmt Baerbock gelassen.

„Dieser Wahlkampf beginnt gerade erst.“

Quelle: stern.de