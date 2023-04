Kann ich mit beschädigten Geldscheinen bezahlen? – Es ist eine Frage, die wohl viele bewegen dürfte, die die Situation kennen: Man hat einen Geldschein daheim, mit dem irgendetwas nicht mehr stimmt. Brandspuren, in der Mitte durchgerissen, es wurde darauf gekritzelt oder es ist sonst ein Versehen damit geschehen. Wie sieht es aus? Kann man mit einem Geldschein in so einem Zustand bezahlen, unabhängig davon, wie es passiert ist? Ein Medienartikel klärt auf.

Auf dem Ratgeberportal bei „Chip“ hat man mithilfe von Agentur-Informationen der dpa praktische Auskunft auf diese Frage gegeben. In Kürze: Ist eine Euro-Banknote, die in irgendeiner Form beschädigt ist, direkt wertlos? Antwort gibt Prof. Johannes Beermann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Der Experte in Gelddingen wörtlich: „Nein, nicht automatisch.“ Demnach bleibt der Geldwert eines Scheins unabhängig von seinem Aussehen erst einmal erhalten.

Wer betroffen ist, sollte seine Sparkasse oder Bank aufsuchen:

Verpflichtet sind die Institute zu einem Austausch gegen eine intakte Banknote nicht. Doch Beermann beruhigt: „Trotzdem kann man bei der Bank oder der Sparkasse fragen, ob sie das beschädigte Geld entgegennimmt und bei der Bundesbank umtauschen lässt.“ Insgesamt unterhält die Deutsche Bundesbank 31 Filialen. Scheine, denen die eingangs erwähnten Missgeschicke widerfahren sind, kann man oft direkt vor Ort austauschen, wie man im Artikel von „Chip“ betont.

Die Scheine lassen sich allerdings alternativ auf dem Postweg einsenden. Gestattet ist demnach, die Banknoten mithilfe von Tesafilm oder anderen transparenten Klebebändern zu flicken. Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf schränkt jedoch ein.

Wörtlich erläutert der Experte:

„Allerdings sind Händler nicht dazu verpflichtet, eine solche Banknote zu akzeptieren.“ Ein sogenannter Erstattungsantrag lässt sich bei der Bundesbank nicht nur im Falle eines zerrissenen Scheines stellen. Der Artikel betont, dass dies etwa bei Brandschäden an der Banknote möglich ist. Zu finden ist das Formular auf der Webseite der Bundesbank, es kann auf dem Postweg eingesendet werden (Hegelstr. 65, H 313, 55122 Mainz). Nach dem Eingang nehmen Experten des Instituts die Note in Augenschein.

Ist sie zu mehr als der Hälfte von einer Beschädigung, Verbrennung oder sonstigen Entstellung betroffen, kann sie nach Sichtung umgetauscht werden. Professor Beermann erläutert: „Ein Umtausch erfolgt auch dann, wenn es einen Nachweis gibt, dass die fehlenden Teile im Umfang von weniger als die Hälfte vernichtet wurden.“ Es versteht sich, dass bei keiner der Beschädigungen Vorsatz im Spiel sein darf. Die Bundesbank verweigert in dem Falle den Umtausch. Dies gilt auch für Banknoten, welche von der Bundesbank entwertet wurden.

Chemikalien müssen aufgeführt werden

Im Falle einer Beschädigung mit chemischen Substanzen muss in dem erwähnten Erstattungsantrag eine Liste erstellt werden, welche Stoffe mutmaßlich an der teilweisen Zerstörung einer Banknote beteiligt waren. Alternativ oder begleitend sollte ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt beigelegt werden. Beermann: „Das ist nicht zuletzt für die Sicherheit und Gesundheit der Experten im Analysezentrum, die den Schein untersuchen, wichtig zu wissen.“ Übrigens gelten alle hier im Artikel aufgeführten Optionen für Münzen, solange keine Absicht im Spiel war.

Wurde bewusst durchbohrt, zusammengeklebt, verbrannt oder sonst wie beschädigt, wird es zu keinem Umtausch kommen. Beermann zufolge dauert eine Bearbeitung für einen Erstattungsantrag im Regelfall sechs bis acht Wochen. Im Regelfall erfolgt diese kostenlos, ebenso tauschen die Bundesbankfilialen Scheine und Münzen gebührenfrei um. Bei Geld in ausländischer Währung gelte es, die Zentralbanken der jeweiligen Länder in Kenntnis zu setzen.

Verbraucherschützer Scherfling: „Hier sollte man im Vorfeld nicht nur klären, unter welchen Voraussetzungen in diesem Land eine Erstattung möglich ist, sondern auch, welcher Erstattungsweg vorgesehen ist.“

Quelle: chip.de