Unsere Suche nach interessanten Kampftechniken führt uns heute nach Italien. Dort sind wir auf ein spezielles Trainingsprogramm gestoßen, welches ursprünglich für Polizei- und Militäreinheiten erarbeitet worden war, mittlerweile aber auch für Privatpersonen angeboten wird. Wenn auch in etwas abgespeckter Form, denn spezielle Festnahmetechniken oder der professionelle Gebrauch des Polizei-Tonfas bleiben den Profis vorbehalten.

Das „Professional Self Defence Training“ wird vom „Special Training Service“ (STS) angeboten, welcher wiederum eine Abteilung der World Ju-jitsu Corperation Ltd. (WJJC) darstellt. Jene operiert als internationale Organisation und widmet sich der Entwicklung von Ju-Jitsu, Kobudo und eben auch spezifischen Techniken für Polizei, Militär und Sicherheitsbehörden.

Für Letzteres ist in erster Linie die oben genannte STS-Abteilung im italienischen Florenz zuständig, die uns auf YouTube Einblicke in das eigens entwickelte Trainingsprogramm gestattet. In dem folgenden Clip demonstriert uns der Gründer der WJJC, Adriano Busà, höchstpersönlich 18 Nahkampftechniken für Sicherheitskräfte, darunter auch welche, die dem Entwaffnen von Gegnern mit Messern und Schusswaffen dienen.