Lidl will den Heimwerkermarkt aufmischen

Kampfansage für Baumärkte: Lidl will den Heimwerkermarkt aufmischen – In Discounter-Märkten bekommt man bekanntermaßen mehr als nur Lebensmittel. Auch Kleidung, Haushaltsgeräte, zuweilen sogar Möbel und Fernseher stehen dort hoch im Kurs. In den wöchentlichen Prospekten ist außerdem nahezu immer das eine oder andere Werkzeug zu finden, und genau diesen Markt möchte man bei Lidl nun deutlich ausbauen.

Einstmals als No-Name-Produkte verpönt, erfreuen sich die Eigenmarken von Discountern zunehmender Bekannt- und auch Beliebtheit. So kennt beispielsweise wohl so ziemlich jeder mittlerweile die Elektro-Artikel von Medion, die bei Aldi oft rasch ausverkauft sind.

Im Heimwerkerbereich bohrt, schraubt und hämmert sich hingegen insbesondere Parkside von Lidl zunehmend in die Herzen der Hobbybastler und ist inzwischen sogar mit TV-Spots am Start.

Kein Wunder, sind die Produkte doch vergleichsweise günstig und genießen dennoch einen überraschend guten Ruf.

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, möchte der Händler diese Sparte nun ausbauen, um nicht nur den Kollegen von Aldi, Netto und Co. das Wasser abzugraben, sondern sich mit einem weitaus größeren Gegner in dieser Sportart anzulegen: den Baumärkten.

Mittels offensiver Werbung für das wachsende Parkside-Sortiment soll der Druck auf Heimwerker-Größen wie Hornbach, Bauhaus oder Obi erhöht werden – sei es nun in Prospekten, im Internet oder eben auch im Fernsehen.

Und zu sehen gibt es dort einiges, umfasst das Portfolio im Onlineshop doch mittlerweile stolze 688 Artikel und bietet von der Säbelsäge bis zur Akku-Heckenschere alles, was das Bastler- und Schrauberherz begehrt. Auch Arbeitskleidung ist dort erhältlich.

Um eine möglich breit gefächerte Verfügbarkeit zu gewährleisten, sind ausgewählte Produkte außerdem auch immer mal wieder in den Filialen zu finden, sowie stets in dem eigens für das Parkside-Sortiment angelegten Amazon-Shop und auch beim Versandhändler Otto erhältlich.

Quelle: t-online.de