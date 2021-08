Virales Video: Mann schützt Ehefrau vor Rotluchs – Es ist ein unwirkliches Video, scheint wie einem Tierhorror-Film entsprungen: Wir sehen einen Mann, der fröhlich einen „Guten Morgen!“ wünscht – dann Schreie seiner Ehefrau. Etwas fällt sie von hinten an. Der Angriff einer Raubkatze, der seit Bekanntwerden des Videos im Netz steil viral ging. Der Mann greift beherzt ein – und das Tier fliegt wie ein Football davon, nur um erneut loszuwetzen. Das Video seht ihr im Anschluss.

Es handelt sich um einen Rotluchs, auch „Bobcat“ genannt – mitten in der Einfahrt des Paares springt die Raubkatze der Ehefrau, die mit einem Tiertransportbehälter unterwegs ist, in den Rücken. Eine gefährliche Lage. Eine Heim-Sicherheitskamera des Unternehmens „Vivint“ zeichnete den Tierangriff auf. Alles beginnt damit, dass der Hausbesitzer ein Getränk auf der Motorhaube seines Wagens abstellt.

Der Mann will gerade etwas, das wie ein Transportbehälter für Kuchen aussieht, auf dem Rücksitz platzieren – in dem Moment wird seine Frau links im Bild angefallen. Ihre Schreie bringen den Ehemann nach einer Schrecksekunde in Bewegung – er prescht um das Fahrzeug herum und handelt: Irgendwie gelingt es ihm außerhalb des Blickwinkels der Kamera, die Raubkatze niederzuringen und an der Gurgel zu packen.

So hält er sie von seinem Körper fern, schreitet mit ihr nach rechts durch das Bild und schleudert sie dort von sich. Gleichzeitig stößt er einen Fluch sowie einen Warnruf für Passanten aus: „Ich werde diesen WIXXXXR erschießen! Passt auf, passt auf, es ist ein Rotluchs, er hat meine Frau angegriffen.“ Wie heißt es so schön mit diesem Meme aus dem Film „Anchorman“? „Boy, that escalated quickly …“ Glücklicherweise scheinen „Bobcat Keith“ – wie Vivint den Mann seitdem nennt – und seine Frau die Begegnung überlebt zu haben.