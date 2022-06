Kampf gegen Krebs: 100% aller Medikament-Studien-Teilnehmer geheilt – Experten sprechen bereits von „einem möglichen Game Changer“: Eine klinische Studie offenbarte, dass ein Mittel zur möglichen Behandlung von Dickdarmkrebs im Realeinsatz am Menschen zu 100 Prozent erfolgreich war. Es handelt sich um die Substanz „Dostarlimab“, welche mit laborerzeugten Molekülen arbeitet. Sämtliche Teilnehmer der Studie litten unter Darmkrebs im fortgeschritten Stadium, der sich nun bei allen in Remission befindet.

Die Moleküle in Dostarlimab fungieren als Ersatz-Antikörper im menschlichen Organismus. Ihre Wirkweise verblüffte die Forscher, denn sämtliche 18 Teilnehmer befinden sich nach einem Jahr der Teilnahme an der Studie auf dem Wege der Besserung. Auch mit einer Mischung aus herkömmlichen und besonders fortschrittlichen Methoden wie physischen Untersuchungen, Endoskopie, PET Scans und Magnetresonanzbildgebung (MRI) konnten die Ärzte keine Spur von Krebs mehr in den Probanden finden.

Revolutionäre Entdeckung

Dr, Luis A. Diaz Jr. vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York sagte über die Entdeckung: „Das erste Mal, dass dies in der Geschichte des Krebs geschehen ist“. Ihre Studie veröffentlichten Dr. Diaz und seine Kollegen im renommierten „New England Journal of Medicine“. In der „New York Times“ kommentierte der Spezialist Dr. Alan P. Venook das Ergebnis, bezeichnete eine vollständigere Mission bei jedem einzelnen Patienten als „nie zuvor dagewesen“.

Venook ist Experte an der Universität von Kalifornien für die Behandlung von Dickdarmkrebs. Er nahm zwar nicht an der Studie teil, bezeichnete sie aber als Weltpremiere. Als besonders beeindruckend erachtete er, dass kein einziger Studienteilnehmer von Nebenwirkungen durch die neuartige Substanz betroffen war. Zuvor hatten sich alle 18 Patienten aufgrund ihrer Erkrankung bereits verschiedenen Eingriffen unterziehen müssen, welche von Chemotherapie über Strahlung reichten.

„Eine Menge Freudentränen“

Der nächste Schritt für alle Patienten wäre invasive Chirurgie mit teils möglichen Folgen der Eingriffe gewesen, welche bis hin zu sexueller Dysfunktion hätten reichen können. Doch nun benötigte nach der Versuchsreihe keiner der 18 Menschen auch nur einen einzigen weiteren Eingriff. Dr. Andrea Cercek vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Co-Autorin des Papers, beschreibt gegenüber der „New York Times“ den Moment, in dem Patienten von ihrer Remission erfuhren: „Es flossen eine Menge Freudentränen.“

Dostarlimab markiert bereits das zweite Mal binnen kurzer Zeit, dass eine mögliche Krebstherapie Hoffnung bergen könnte: Erst im Mai gelang es einem Team von US-Ärzten, einem Menschen ein spezielles krebstötendes Virus zu spritzen: „Vaxinia“ hatte in ersten Versuchen Darm-, Lungen-, Brust-, Eierstock-sowie Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Tieren geheilt.

Nun warten die Forscher im Langzeittest auf Ergebnisse des menschlichen Vaxinia-Probanden.

Quelle: ladbible.com