Kampf gegen das Rauchen: Dänemark will kommenden Generationen Tabak verbieten – In immer mehr Ländern wird immer schärfer gegen den Verkauf von Zigaretten und Tabakwaren vorgegangen. Nachdem zuletzt in England Erwägungen bekannt wurden, auf dem Weg zu einer „rauchfreien“ Nation das Mindestalter für den Konsum von Zigaretten auf 25 Jahre anzuheben, geht man in Dänemark noch einen Schritt weiter.

Dort möchte man allen nach 2010 in Dänemark geborenen Bürgern den Kauf von Zigaretten und Nikotinprodukten untersagen.

Laut dem „Guardian“ erklärte der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke im Zuge einer Pressekonferenz, dass mit diesem Schritt verhindert werden soll, dass nachfolgende Generationen Zugang zu Tabakprodukten haben.

Zwar verbietet das dänische Recht Unter-18-Jährigen, Tabak zu kaufen und elektronische Zigaretten zu rauchen, jedoch rauchen Heunicke zufolge immer noch rund 31 Prozent der 15- bis 29-Jährigen.

„Wir hoffen, dass alle Menschen, die 2010 und später geboren sind, niemals mit dem Rauchen oder dem Konsum von nikotinhaltigen Produkten beginnen werden.“

Rauchen gilt in Dänemark als die Hauptursache für Krebserkrankungen, infolge derer jedes Jahr rund 13.600 Menschen sterben.

Wie sich bei einer vom dänischen Krebsverband in Auftrag gegebenen Umfrage zeigte, sind 64 Prozent der Befragten für den Plan, zukünftigen Generationen das Rauchen zu verbieten. Selbst unter den 18- bis 34-Jährigen votierte eine Mehrheit von 67 Prozent dafür.

Zuvor hatte man in Neuseeland bereits ähnliche Pläne angekündigt.

Dort soll der Verkauf von Tabak ab 2027 sukzessive verboten werden, indem man das für den Kauf nötige Mindestalter anhebt. Darüber hinaus soll der Nikotingehalt in Tabakerzeugnissen auf ein sehr niedriges Niveau abgesenkt werden, Geschäfte, in denen Zigaretten legal verkauft werden dürfen, unterliegen künftig einer staatlichen Regulierung und die Mittel für die Suchthilfe werden aufgestockt.

Die sozialdemokratische Regierung Dänemarks möchte sich aber nicht auf den Kampf gegen das Rauchen beschränken und auch gegen den Alkoholkonsum junger Menschen vorgehen.

Wie es heißt, soll dazu die Altersgrenze für den Kauf von Getränken mit einem Alkoholgehalt von unter 16,5 Prozent von 16 auf 18 Jahren angehoben werden.

Quellen: theguardian.com , stern.de