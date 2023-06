Kampf der (Tech)Giganten: Musk und Zuckerberg verabreden Cage-Fight – Einige von euch erinnern sich sicherlich noch an die MTV-Sendung „Celebrity Deathmatch“, in der aus Knetmasse nachgebildete Prominente in Stop-Motion-Technik blutige Wrestlingkämpfe gegeneinander ausfochten. Gäbe es das Format heute noch, wären Elon Musk und Mark Zuckerberg ein absolut sicheres Match gewesen, aber da unsere Welt ja nun einmal absolut verrückt geworden ist, schreibt die Realität das passende Drehbuch kurzerhand selbst.

Es klingt wie ein Aprilscherz, aber die beiden Tech-Giganten haben sich doch tatsächlich in aller Öffentlichkeit zu einem Cage-Fight verabredet.

Zunächst hatte ein lediglich verbales Kräftemessen auf Twitter stattgefunden, nachdem Musk mal wieder gegen seinen Konkurrenten gestichelt hatte. Ein User kommentierte dies augenzwinkernd damit, dass der Twitter-Chef sich besser vor den Kampfsport-Fähigkeiten des Facebook-Gründers hüten solle.

Musk darauf: „Ich bin bereit für einen Käfig-Kampf, wenn er mitmacht lol.“

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Tatsächlich reagierte Zuckerberg auf die Herausforderung und antwortete im Rahmen einer Instagram-Story: „Sag mir wo“

Als Chef derart großer Unternehmen muss man Worten natürlich Taten folgen lassen, so dass Musk kurz darauf das sogenannte Oktagon in Las Vegas als Austragungsort vorschlug.

Einen Termin bleiben uns die beiden zwar noch schuldig, Musk geht die Sache aber offenbar recht locker an und witzelt bei sich jeder bietenden Gelegenheit über den Kampf. Zuckerberg wiederum scheint die Sache sehr ernst zu nehmen und postete jüngst ein Video, welches ihm beim Jiu-Jitsu-Training zeigt.

Ob am Ende wirklich die Fäuste fliegen, bleibt fraglich, in einen anderen Ring sind die beiden aber schon längst getreten, nachdem Pläne bekannt wurden, dass Zuckerbergs Firma Meta einen Konkurrenten zu dem von Musk kürzlich übernommenen Nachrichtendienst Twitter etablieren will.

„Wir haben von vielen Creators erfahren, dass sie eine vernünftig geführte Plattform suchen, der man vertrauen kann“, heißt es laut „The Verge“ https://www.theverge.com/2023/6/8/23754304/instagram-meta-twitter-competitor-threads-activitypub in internen Dokumenten zu dem „Projekt 92“ genannten Netzwerk – ein deutlicher Hinweis zu den chaotischen Umständen, die seit der Übernahme bei Twitter herrschen. Musk reagierte darauf gewohnt jovial: „Die Welt kann es sicher kaum erwarten, exklusiv unter Zuckerbergs Daumen zu leben.“

Und weiter: „Wenigstens wird es dort vernünftig zugehen. Hatte mir kurz Sorgen gemacht.“

Kurz darauf kam dann der echte Kampf ins Spiel, bei dem der körperlich auf den ersten Blick überlegen wirkende Musk jedoch nicht als Favorit gehandelt wird. Zuckerberg hat sich in den letzten Jahren nämlich sehr dem Sport zugewendet und den Fokus dabei auf Kampfsport gelegt.

Inzwischen lief er bereits fünf Kilometer in unter 20 Minuten und bewältigte die sogenannte Murphy in unter 40 Minuten – eine Meile rennen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen und nochmal eine Meile rennen. Schon bei seinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier heimste er außerdem Gold und Silber ein.

Musk hat dem hingegen lediglich seine großspurige Ansage entgegenzusetzen, als Jugendlicher in Südafrika „in echte Hardcore-Straßenkämpfe“ verwickelt gewesen zu sein. Inzwischen sei er jedoch faul: „Mein einziges Workout ist, meine Kinder in die Luft zu werfen.“

Käme es zu einem Kampf, würde er von daher auf die „Walross-Strategie“ setzen und sich dabei mit vollem Körpergewicht so auf den Gegner werfen, dass dieser nicht mehr kämpfen könne.

Quelle: stern.de