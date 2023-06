Kam zuerst die Henne oder das Ei? Forscher haben die Antwort gefunden – Die uralte Debatte über den Ursprung des Lebens, ob die Henne zuerst da war oder das Ei, beschäftigt die Menschheit seit Generationen. Endlich scheint es jedoch eine Lösung für dieses Rätsel zu geben. Eine bahnbrechende Studie, durchgeführt von einem Team chinesischer und britischer Wissenschaftler, kommt zu einer bemerkenswerten Erkenntnis.

Gemäß ihren Untersuchungen brachten die Vorfahren der Hühner und modernen Reptilien lebendige Nachkommen zur Welt, anstatt Eier zu legen. Diese wegweisenden Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal "Nature Ecology & Evolution" veröffentlicht.

Fossile Beweise enthüllen das Geheimnis

Das Forschungsteam analysierte sorgfältig 51 fossile Arten sowie 29 lebende Arten, die entweder eierlegend oder lebendgebärend waren. Dabei stießen sie auf faszinierende Hinweise, die ihre Schlussfolgerungen unterstützten.

" Wenn wir uns Fossilien ansehen, stellen wir fest, dass viele von ihnen Lebendgebärende waren, darunter mesozoische Meeresreptilien wie Ichthyosaurier und Plesiosaurier", erklärt Armin Elsler, einer der Autoren der Studie. Michael Benton von der Bristol School of Earth Sciences fügt hinzu: " Unsere Arbeit und die vieler anderer in den letzten Jahren haben das klassische 'Reptilienei'-Modell der Lehrbücher in den Papierkorb verbannt."

Die neuen Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Evolution

Diese aufregende Entdeckung stellt das bisherige Verständnis der Evolution auf den Kopf. Die Existenz von lebendgebärenden Vorfahren bei Hühnern und Reptilien deutet darauf hin, dass die Entwicklung der Fortpflanzung bei diesen Arten einen anderen Verlauf genommen hat als bisher angenommen. Dieser Durchbruch in der Forschung könnte weitreichende Auswirkungen auf unser Wissen über die Evolution und die Vielfalt des Lebens haben.

Die Faszination für das Rätsel "Huhn oder Ei" bleibt weiterhin bestehen, aber dank dieser wegweisenden Studie kommen wir der Wahrheit ein Stückchen näher.

Quelle: focus.de