Kalender 2023: Jungbäuerinnen lassen wieder die Hüllen fallen – Seit nunmehr 23 Jahren sorgen zwölf Damen für zwölf Monate für sexy Bilder. Die Rede ist vom überaus beliebten Kalender der Jungbäuerinnen, dessen 23. Auflage nun zum Kauf bereitsteht. Der „Jungbauernkalender 2023 – Girls“ zeigt dabei einmal mehr, dass die Landwirtschaft mehr zu bieten hat als Tier und Feld.

So zeigen sich auch im neuen Kalender zwölf Nachwuchs-Landwirtinnen, was sie unter ihrer Arbeitskleidung tragen. Ziel dieses Kalenders ist unter anderem, dass die leicht bekleideten Damen nicht nur optisch eine Freude bereiten. Nein, auch will man mit den selbstbewussten Bildern ein modernes Frauenbild aus der Landwirtschaft zeichnen.

Jungbäuerinnen aus Österreich, aber auch aus Bayern und Baden-Württemberg

Auf den Bildern des „Jungbauernkalender 2023 – Girls“ sind die Frauen in ihrer gewohnten Umgebung zu sehen, weshalb man auf einigen der Fotos auch bewusst die Tiere der Bauernhöfe mit abgelichtet hat. Die meisten Girls des Kalenders stammen aus Österreich, es sind aber auch ein paar Jungbäuerinnen aus Bayern und Baden-Württemberg am Start.

Auf dem Cover ist übrigens Nachwuchs-Landwirtin Julia Spanring aus Niederösterreich zu sehen, die zuvor via Social-Media-Abstimmung zum Titelgirl gewählt wurde. Wer sich nun die zwölf Jungbäuerinnen für das Jahr 2023 nach Hause holen möchte, kann für 33 Euro den „Jungbauernkalender 2023 – Girls“ ab sofort HIER bestellen. Das Ganze gibt es bei Bedarf auch in der Jungbauern-Version.