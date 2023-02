Damit seine 81-jährige Kollegin in Rente gehen kann

Es sagt viel über ihre Lebenssituation aus, dass Nola Carpenter aus den USA mit stolzen 81 Jahren immer noch in einer Walmart-Filiale in New Jersey arbeiten muss. 20 Jahre ist sie nun schon dort, doch erst jetzt tat sich einer ihrer Kollegen hervor, der nicht mehr mitansehen wollte, wie die Frau sich Tag für Tag quält, um über die Runden zu kommen.

Um Nola zu helfen, rief ihr 19-jähriger Kollege Devan Bonagura eine Spendenaktion ins Leben.

Die beiden waren sich erst wenige Wochen zuvor im Pausenraum begegnet. Devon fiel dabei auf, dass Nola humpelte und allgemein Probleme beim Laufen hatte. Auf seinem TikTok-Account postete er ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Nola erschöpft und in sich gekehrt an einem Tisch sitzt.

Dazu schreibt er: „Das Leben sollte nicht so hart sein.“

Der Clip ging viral und erntete seit Anfang November bereits über 31 Millionen Klicks. Devan deutete das überwältigende Mitgefühl der Community als Zeichen und fasste den Entschluss, Spenden für die Seniorin zu sammeln.

Das Ziel: Die 81-Jährige sollte endlich ihre wohlverdiente und längst überfällige Rente genießen können.

Also initiierte Devan über „GoFundMe“ eine Crowdfunding-Kampagne und sammelte innerhalb von nur 24 Stunden ganze 110.000 Dollar. In einem weiteren Video dokumentiert Devan, wie er Nola die gute Nachricht überbringt.

Darin gibt die alte Dame zu bedenken, dass sie dennoch würde weiterarbeiten müssen, da sie die Hypothek ihres Hauses abbezahlen müsse, und selbst bei dieser Summe immer noch rund 70.000 Dollar fehlten.

Doch auch diese Sorge braucht sie dank des Einsatzes ihres 62 Jahre jüngeren Kollegen nun nicht mehr zu haben, sollten schlussendlich doch sogar insgesamt fast 200.000 Dollar, also rund 190.000 Euro, zusammenkommen.

Ganz so einfach hatte es Devan jedoch nicht.

Seine Kampagne führte zu einer wahren Flut an Anrufen in der Walmart-Filiale, da viele Menschen besorgt waren, dass er das Geld einfach selbst behalten würde.

Das Ganze ging so weit, dass Walmart aus Angst vor schlechter Publicity verlangte, dass Devan seine Videos löscht und den Menschen ihre Spendenbeträge zurückzahlt. Sogar mit der Polizei wurde gedroht, doch der junge Mann weigerte sich standhaft.

Der Lohn: Nola Carpenter kann sich nun endlich zur Ruhe setzen.

Ein wenig wird es aber noch dauern, denn die alte Dame möchte zunächst noch bleiben, um ihre Kollegen in der stressigen Vorweihnachtszeit zu unterstützen.

Quelle: stern.de