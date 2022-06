Japan: Neues Porno-Gesetz soll junge Frauen schützen – Die japanische Regierung hat erst kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet, welches in erster Linie zum Ziel hat, junge Frauen davor zu schützen, in der Pornoindustrie ausgebeutet zu werden. Es passiert nämlich nicht selten, dass Japanerinnen, denen eigentlich ein Job als Model oder Popstar versprochen wurde, ungewollt in der Sexbranche enden.

Wie die Anwältin Kazuko Ito betonte, die in dem Land gegen Missbrauch und Ausbeutung in der Pornoindustrie kämpft, könnten derartige Erfahrungen „schwere Traumata“ verursachen.

Dank des neuen Gesetzes ist es Pornodarstellern nun aber möglich, ihre Verträge nach der Veröffentlichung eines Filmes ohne Angabe von Gründen, und auch ohne etwaige Vertragsstrafen befürchten zu müssen, zu kündigen.

Für die Produzenten bedeutet dies, dass sie die im Umlauf befindlichen Kopien des Filmes dann zurückrufen und den Film im Netz löschen müssen.

Wie Ito der Nachrichtenagentur „AFP“ erklärte, seien Pornos „praktisch für immer“ verfügbar und könnten von unbegrenzt vielen Menschen angeschaut werden. Ihr zufolge richte sich das „bahnbrechende“ neue Gesetz von daher „sehr eng an den Interessen der Opfer aus.“

Aktuell können die Darsteller ihre Verträge zunächst bis zu zwei Jahre nach der Veröffentlichung eines Films kündigen.

Dieser Zeitraum soll im Nachgang auf ein Jahr reduziert werden. Außerdem schreibt das Gesetz vor, dass die Dreharbeiten erst einen Monat nach Vertragsabschluss beginnen dürfen und nach dem Dreh vier Monate vergehen müssen, bis der Film veröffentlicht wird.

Anlass für das Gesetz hatte nicht zuletzt die Parlamentsentscheidung im April gegeben, in Japan die Volljährigkeit von 20 auf 18 Jahre zu senken. Denn das, so die Sorge, könnte zur Folge haben, dass vermehrt – nun nicht mehr minderjährige – 18- und 19-jährige Frauen in die Mühlen der Pornoindustrie geraten, da diese ihre Verträge nun nicht mehr so einfach auflösen könnten, wie es in dem Alter noch vor der Alterssenkung der Fall war.

Sollten Pornoproduzenten sich in Sachen Vertragsauflösung querstellen, drohen ihnen neben einer Geldstrafe von bis zu drei Millionen Yen (ca. 21.500 Euro) nun auch bis zu drei Jahre Haft. Unternehmen können mit bis zu 100 Millionen Yen belangt werden.

