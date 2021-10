Kein Schutz durch Wasser & Panzerung: So jagen Jaguare Kaimane – Egal, ob sie nun Krokodil, Alligator oder Kaiman genannt werden. Die Panzerechsen erreichen in ihrem jeweiligen Revier teils stattliche Größen und können, etwa im Falle eines Leistenkrokodils, auch schon einmal über eine Tonne wiegen. Es sind Spitzenraubtiere, die einmal ausgewachsen keinen Gegner mehr zu fürchten haben, oder? Nicht ganz: Nilpferde werden einem Nilkrokodil gefährlich – und der Kaiman hat ebenfalls eine Nemesis.

Doch welche Gefahren geben die südamerikanischen Dschungel her, die einer solchen Panzerechse gefährlich werden können? Immerhin ist so ein Kaiman eine Alligatoren-Unterart – auch wenn die Tiere kleiner sind als ihre Cousins aus Florida, erreichen sie je nach Variante im Erwachsenenalter immer noch ein stattliches Gewicht von einem Zentner bis zu 80 Kilogramm.

Länge in diesem Stadium: bis zu 2,20 Meter

Zumal es vereinzelte, nicht bestätigte Berichte gegeben hat, nach denen einzelne Kaimane auch durchaus Längen von drei oder sogar fünf Metern erreicht haben könnten. Es stimmt: Voll ausgewachsen hat so ein Kaiman kaum noch etwas zu fürchten, außer er schwimmt zufällig einer sehr hungrigen Anaconda über den Weg oder gerät an einen großen Verband Otter mit Jungtieren.

Doch so groß muss man als Kaiman in einer Lebensspanne von 30 bis 100 Jahren erst einmal werden – und zumindest bis zur Geschlechtsreife zu überleben dauert bei einem Kaiman ungefähr fünf Jahre. Was also ist das Problem der Tiere, von Raubfischen vielleicht einmal abgesehen?

Es hört auf den Namen Jaguar

Der Jaguar hat von allen Raubkatzen das stärkste Gebiss. Er knackt damit Schädel. Köpfe. Ein solches Mordinstrument macht auch mit dem Panzer und den massiven Schädelknochen des Kaimans kurzen Prozess. Kein Thema, sollte man meinen, immerhin haben wir es mit einer Katze zu tun – und die scheuen bekanntermaßen das Wasser.

Das mag für viele Katzenarten gelten – Jaguare allerdings lieben das feuchte Element, können lange die Luft anhalten und jagen sogar in Flüssen und Seen. Schlechte Karten für den Kaiman, wie ihr erleben werdet. Viel Vergnügen. Also für euch, nicht für die Echse. Denn die Tiervideos des Kanals „WATOP“ sind stets eine unterhaltsame Sache.