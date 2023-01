Jagdunfall in den USA

Jagdunfall in den USA: Hund tötet Mann mit Gewehr – Ein 31-jähriger Mann ist in den Vereinigten Staaten bei einem Jagdausflug verunfallt. Er starb, nachdem ein Hund auf ein Gewehr getreten war, wodurch sich ein tödlicher Schuss löste. Durch die Schwere seiner Verletzung hatte der Mann Medienberichten zufolge keine Überlebenschance – er erlag noch vor Ort der Wunde.

Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht des „Spiegel“ unter Berufung auf eine Polizeimeldung vom Dienstag (24. Januar 2023) im US-Bundesstaat Kansas: Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Hund bei dem Jagdausflug auf der Rückbank eines Pkws befunden. Neben dem Tier seien dort jedoch auch „Jagdmaterial und ein Gewehr“ vorhanden gewesen. Demnach sei das Tier „auf das Gewehr getreten“ und habe „einen Schuss ausgelöst“.

Ermittlungen dauern an

Der Schuss erfasste den Angaben zufolge einen 30-jährigen Mann, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz befunden habe. Das Projektil traf ihn in den Rücken, er sei noch vor Ort der Schussverletzung erlegen. Am Samstagmorgen gegen 9:40 Uhr Ortszeit soll sich der Vorfall zugetragen haben. Die Polizei erklärte: „Die Ermittlungen dauern noch an, aber nach allen vorliegenden Informationen war es ein Jagdunfall“. Unklar ist, ob das Opfer auch der Hundebesitzer war.

Es ist der zweite tragische Unfall dieser Art binnen weniger Monate – im November 2022 hatte MANN.TV über das Ableben von Özgür Gevrekoğlu berichtet. Der passionierte Jäger aus der Türkei war von seinem eigenen Hund erschossen worden, als das Tier ebenfalls in einem Fahrzeug in Kontakt mit einer geladenen Jagdwaffe kam. Auch für diesen Mann kam jede Hilfe zu spät, Gevrekoğlu erlag seinen Verletzungen.

Tragische Vorfälle wie diese zeigen:

Egal ob als Sportschütze auf dem Schießstand, Jäger oder Polizist: Personen, die eine Waffe besitzen und diese legal führen und nutzen dürfen, sind stets angehalten, nicht nur mögliche Magazine sondern auch den Lauf auf etwaige vorhandene Munition zu überprüfen. Flinten und Gewehre mit Klappvorrichtung sollten zudem stets geöffnet über der Schulter getragen und ihre Läufe durch Sichtprüfung inspiziert werden.