Autor: Bernhard Trecksel

Jack Daniel’s: Nun als Festival-Hit Jack & Berry aus der Dose – Es tut sich etwas im Hause Jack Daniel’s. Schon länger bringt das Unternehmen seinen Bourbon auch in Dosen als vorgemischten Longdrink mit Cola oder Ähnlichem heraus. Nun hat man ein neues Produkt für 2020 im Portfolio: Jack Daniel’s & Berry nennt sich ein Mix, der schon länger auf Festivals als echter Kassenschlager angesagt ist und dort rasch einen regelrechten Kult um sich scharen konnte. Diese Variante gibt es bald in Dosen zu kaufen.

Es ist der erste vorgemixte Bourbon-Longdrink seiner Art mit Beerengeschmack – kein Wunder, denn auf Festivals weltweit ist dieser Mix seit Jahren zweithäufigstes Mixgetränk nach Bourbon mit Cola, der Absatz verdoppelte sich binnen nur drei Jahren. Dass man bei Jack Daniel’s die Zeichen der Zeit erkennt, sollte da wenig verwundern. Bald trinken die Fans ihren Lieblingsmix also ganzjährig und dürfen so im Alltag Festivalluft schnuppern, so der Ansatz.

Damit ist das Dosenportfolio der Spirituosen-Mixgetränke aus dem Hause Jack Daniel’s auf vier Produkte angewachsen. Neben Jack und Cola, Jack und Ginger (mit Ingwerlimonade) und der beliebten Lynchburg Lemonade nun eben auch Jack Daniel’s & Berry, ein Gemisch aus dem Bourbon des Unternehmens und Beerenlimonade. Man darf gespannt sein, ob dieser Geschmacksmix die Käufer auch außerhalb von Festivalgeländen begeistern kann.

Quellen: about-drinks.com , Bilder: Jack Daniel's