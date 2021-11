Losung garantiert Frauen Hilfe in Clubs und Bars

„Ist Luisa hier?“: Losung garantiert Frauen Hilfe in Clubs und Bars – Da es im Partygetümmel der Clubszene leider Gottes immer wieder dazu kommt, dass Frauen belästigt, bedrängt oder gar bedroht werden, verbreitet sich zunehmend die Idee eines Codes, der Betroffenen schnelle und unkomplizierte Hilfe verspricht.

In Münster beispielsweise nehmen mittlerweile 30 Bars und Diskotheken an der Aktion teil.

Tritt eine Frau (oder natürlich auch ein Mann), die sich in Gefahr wähnt, dort also an das geschulte Personal heran und stellt die Frage „Ist Luisa hier?“, werden die Mitarbeiter für Hilfe sorgen.

„Das kann ein Taxi sein, ein Anruf bei Freunden oder im Extremfall auch die Polizei“, erklärt die Leiterin vom Frauennotruf Münster, Gerlinde Gröger, welche die Idee aus England importiert hat. Gröger zufolge sei das Ziel, anhand dieser leicht zu formulierenden Frage, Hilfe zu erhalten, ohne dabei großes Aufsehen zu erregen.

Beispielsweise in Situationen, in denen eine Frau permanent angetanzt wird, wenn jemand übergriffig wird oder wenn es gilt, einem misslungenen Date zu entfliehen.

„Wir gehen davon aus, dass der kurze Code in der Feieratmosphäre einfacher über die Lippen geht und klarer ankommt als der Satz ‚Ich werde belästigt!‘.“

Entsprechende Plakate in der Partyszene sollen der Aktion Aufmerksamkeit verschaffen und auch mehrere Medien hatten bereits davon berichtet. In anderen Städten Deutschlands liefen bereits ähnliche Projekte, so dass sich der Code im Idealfall bald ähnlich etabliert haben dürfte, wie das TikTok-Handsignal (MANN.TV berichtete).

Gröger betont, dass sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit für viele Frauen leider ein „Alltagsthema“ sei. Dem Frauennotruf seien Präventionsprojekte für sicheres Feiern von daher ein großes Anliegen.

Quelle: focus.de