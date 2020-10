Irres Festival: Hier feiert man mit explodierenden Hämmern! – „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, sagt der Volksmund. Als dieser weise Vers formuliert wurde, hatten dabei jedoch wohl nur die wenigsten an ein Festival wie dieses gedacht. Denn hier schlagen die Zelebrierenden zur Feier des Tages mit Vorschlaghämmern um sich – und zwar, bis es kracht! Denn durch bestimmte Vorbereitungen explodieren die Dinger und sorgen für ein Heidenspektakel. Oder besser: ein Gläubigenspektakel.

Sorgsam befestigen die Männer und Kinder, die mit diesen Hämmern zu Werke gehen, explosive Pakete an den Schlagflächen. Dann schreitet man zur Tat, holt ordentlich Schwung – und schlägt zu. Die geballte Wucht, mit der der Hammerkopf auftrifft, komprimiert den explosiven Inhalt der Päckchen schlagartig und bringt ihn zur Detonation. Quasi eine gewaltige Knallerbse – ein Donnerschlag und jede Menge Qualm sind die Folge.

Dieser höchst eigentümliche Brauch stammt aus Mexiko, genauer gesagt aus dem kleinen Dorf San Juan de la Vega. Am Faschingsdienstag wird das Festival zur Ehren besagten San Juans, des Dorfheiligen abgehalten. Bereits im zarten Alter von sechs oder sieben beginnen einige der Kinder in dem Örtchen mit dem festlichen Brauch, wie Filmer Todd Hata unter seinem Video beschreibt. Wie er in dem Clip erzählt, versuchte er später selbst sein Glück.

Na dann: Lass krachen.