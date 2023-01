Irre Verfolgungsjagd in der Silvesternacht

Irre Verfolgungsjagd in der Silvesternacht: Mann flüchtet mit 240 km/h ohne Licht über Autobahn – Mit Blick auf die Silvesternacht macht aktuell vor allem Berlin von sich Reden, doch auch in Mecklenburg-Vorpommern ging es rund. Einem Bericht der Polizei zufolge lieferte sich diese dort in der Silvesternacht eine wilde Verfolgungsjagd mit einem flüchtigen Autofahrer, der mit lebensgefährlichen Manövern zu entkommen versuchte – jedoch ohne Erfolg.

Wie es heißt, sei einer Streife gegen 0.45 Uhr in Güstrow im Landkreis Rostock ein Wagen aufgefallen, der mit etwa 80 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Die Beamten setzen dem Auto mit Blaulicht und Martinshorn nach, um es zu stoppen. Doch anstatt anzuhalten, trat er 33-jährige Fahrer aufs Gas und raste mit 130 bis 150 km/h durch die Straßen, in denen nur Tempo 70 erlaubt war.

Ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr überholte der Mann dabei andere Autos und schreckte selbst an unübersichtlichen Stellen nicht vor wilden Manövern zurück. Ein weiterer Polizeiwagen schloss sich der Jagd an, doch auch diesem misslang der Versuch, das Auto zu stoppen.

Vonseiten der Polizei heißt es dazu: „Nur der Zufall verhinderte hier einen folgenschweren Verkehrsunfall mit den Einsatzkräften.“

Der 33-Jährige lenkte seinen Wagen schließlich auf die A19 in Richtung Rostock und schaltete dabei sogar das Licht aus. Die Beamten ließen sich jedoch nicht abschütteln, mussten allerdings auf bis zu 240 km/h beschleunigen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Bei Glasewitz ging es dann wieder runter von der Autobahn und mit 180 Sachen durch mehrere Orte, bis der Mann in Laage schließlich plötzlich anhielt, um sich der Polizei zu stellen.

Diese führte sofort einen Alkoholtest durch – Ergebnis: 0,4 Promille.

Nach dem Grund für seine derart riskante Flucht befragt erklärte der Autofahrer, dass er Angst gehabt habe, seinen Führerschein wegen eines in Güstrow begangenen Überholmanövers zu verlieren.

Weg ist der Lappen nun aber erst Recht. Zudem ermittelt die Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

