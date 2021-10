Interview nachträglich gegendert: Wayne Carpendale macht Ärger darüber öffentlich Luft – Wayne Carpendale hat kürzlich auf Instagram seine Meinung zum Thema „Gendern“ mehr als deutlich gemacht. Anlass dazu war, dass der 44-Jährige sich von den Medien „vor den Karren gespannt“ fühle.

„Im Ernst… Man kann zum Gendern stehen, wie man will. Ich setze mich nicht groß dagegen ein“, holt Carpendale in seinem Beitrag Luft, „aber ich sehe es aus verschiedenen Gründen kritisch … diese Gründe sind hier aber nicht von Bedeutung.“

Darüber ist ein Screenshot eines Interviews mit der Gala zu sehen, in welchem die Redaktion einige Aussagen Carpendales nachträglich gendergerecht angepasst hatte.

Das findet dieser jedoch gar nicht lustig, spreche er doch nicht „mit Doppelpünktchen und Sternchen“, was eine freie und bewusste Entscheidung von ihm sei.

„Und wenn ich mich entscheide, nicht zu gendern, dann möchte ich auch nicht, dass man das FÜR mich tut“, betont der Schauspieler und Moderator.

Carpendale kritisiert, dass es derzeit einen medialen Trend gebe, dass in seinen „Zitaten, Interviews, auch in Pressemitteilungen und Moderationen ungefragt rumgegendert“ werde, weil es in die Firmen-Policy passe.

„Policy hat aber nichts mit meinen Zitaten zu tun, die ausschließlich MICH repräsentieren und nicht etwa Verlage oder Unternehmen“, ärgert sich der Sohn des berühmten Schlagersängers Howard Carpendale.

„So wird meine Sprache genutzt, um eine Sache zu unterstützen, für die ich mich (noch) nicht entschieden habe.“

Der 44-Jährige ist mit dieser Meinung nicht allein, wie der Zuspruch aus der Instagram-Community beweist: So unterstützt ihn beispielsweise Schauspiel-Kollege Benjamin Heinrich mit dem Kommentar: „Sehe ich wie du!“

Und auch der Ex-Bachelor Daniel Völz schließt sich Carpendales Meinung an: „Zitate anzupassen geht gar nicht. Nächster Schritt: 'Na ja, wir schreiben das, was Herr Carpendale bestimmt gedacht hat'.“

Die Gala hat das Interview mittlerweile von den eigenmächtig gesetzten Gender-Doppelpunkten bereinigt.

Quelle: tag24.de