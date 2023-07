Die Prognose ist düster: Wenn es uns nicht gelingt, den weltweiten Ausstoß von CO2 signifikant zu reduzieren, könnten bereits bis 2050 weite Teile der Welt überflutet sein und bis zum Jahr 2100 schließlich rund 640 Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. So das ernüchternde Ergebnis der Studie einer US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation namens „Climate Central“.

Dort hat man mithilfe des Programmes „CoastalDEM“ auf Basis der Auswertung von 51 Millionen Datensätzen eine interaktive Karte erstellt, die das Ausmaß der drohenden Katastrophe visualisiert und deutlich macht, wie der Klimawandel an unserem Lebensraum nagt.

Gut zu erkennen ist dabei, welche Orte vom steigenden Meeresspiegel besonders gefährdet sind.

So werden viele Landstriche vor allem in Asien in Zukunft komplett unter Wasser liegen, oder durch stets wiederkehrende Überschwemmungen zumindest unbewohnbar. Bis 2050 wären davon rund 300 Millionen Menschen betroffen, bis das Meer 2100 schließlich 200 Millionen Menschen endgültig ihre Heimat abringt.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meeresspiegel mit Blick auf das rapide abschmelzende Festlandeis in der Antarktis und auf Grönland bis zum Ende des Jahrhunderts um zwei Meter steigen und das Gesicht unserer Welt damit nachhaltig verändern wird.

Schanghai läge demnach im Jahr 2100 unter Wasser, ebenso Kalkutta sowie weite Teile von Bangladesch, Vietnam, Thailand und Indonesien.

Natürlich wird auch Europa betroffen sein.

Venedig wird dem Szenario zufolge 2100 verschwunden sein. Auch Gwent, Antwerpen, Den Haag und Amsterdam werden überflutet, Städte wie Bordeaux, Le Havre und Dünkirchen unbewohnbar.

Hier in Deutschland träfe es unter anderem Städte wie Bremen, Oldenburg und Hamburg besonders hart, während Sylt fast komplett unter Wasser versinkt.

Gegenüber „Travelbook“ erklärte eine Sprecherin des Alfred-Wegner-Instituts auf Anfrage:

„Wir wissen zum Beispiel aus den Niederlanden, dass dort die Küstenschutzmaßnahmen sich bereits verändert haben und auch Land aufgegeben wird. Deutschland hat gerade seine Deiche erhöht und wird hier erst einmal sicher sein. Das sieht in anderen Ländern dieser Welt ganz anders aus.“

Denn auch wenn es zunächst „lediglich“ zu regelmäßigen Überschwemmungen käme, wäre die entsprechende Gegend auf kurz oder lang unbewohnbar, da das Salz im Meerwasser Ackerböden und Trinkwasser verderben würde.

In diesem Zusammenhang warnen die Forscher bereits jetzt vor zukünftigen Klimaflüchtlingen – ein Problem, welches die aktuelle Situation in Europa hinsichtlich der Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, noch einmal deutlich „in den Schatten stellen“ wird.

Vonseiten des Alfred-Wegener-Instituts heißt es weiter: „Die Folgen des Klimawandels sind in vielen Teilen dieser Welt viel deutlicher zu spüren als in Deutschland. Es wird in Folge der klimatischen Veränderungen auf der Erde sicherlich zu Bevölkerungsbewegungen kommen. Wie diese dann konkret aussehen werden, können wir heute noch nicht sagen.“

Brisant ist vor diesem Hintergrund, dass es für Menschen, die aufgrund des Klimas zu Flüchtlingen werden, aktuell noch keine rechtliche Handhabe nach der Genfer Flüchtlingskonvention gibt, in der von „Klima“, „Umwelt“ oder „Umweltveränderung“ im Wortlaut nicht die Rede ist.

Um als Flüchtling anerkannt zu werden, muss zudem aktuell eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte vorliegen, was durch eine Klimakatastrophe jedoch nicht gegeben ist.

Die interaktive Karte findet ihr unter diesem Link.

Quelle: travelbook.de