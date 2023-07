Jede Stadt hat sie, ihre lebenden Prominenten, Stars, Musiker, Schauspieler oder aber große Geister der Vergangenheit, welche Durchbrüche erzielt oder Forschungsfelder geprägt haben. Ebenso viele Menschen dürften sich schon gefragt haben, welche Berühmtheiten eigentlich so in ihrer Stadt gelebt haben – und welche Prominenz die berühmteste ist. Dafür gibt es eine interaktive Karte.

Wie man beim Technikportal „t3n“ berichtet, hat sich ein Kartenmacher aus dem finnischen Helsinki namens Topi Tjukanov eine ganz besondere Karte ausgedacht. Statt Städten oder geographischen Fixpunkten erlaubt es seine interaktive Karte, „Notable people“ – also bemerkenswerte Menschen – auf dem Erdball ausfindig zu machen. Begibt man sich auf dem interaktiven System in ein größeres geographisches Gebiet, bekommt man den Namen der jeweils bemerkenswertesten Person dort angezeigt.

Wie von anderen interaktiven Maps bekannt, könnt ihr auch zoomen:

Geht ihr also näher heran, so wird die Namensliste auf der Karte erweitert, die jeweils bemerkenswerteste Person aus dem kleineren Gebiet anzuzeigen. Dabei wird das Ganze etwas sperriger, denn wie „t3n“ erläutert, seid ihr selbst dafür zuständig, herauszufinden, wo ihr euch gerade auf dem Globus befindet, die Karte teilt euch dies nicht ohne Änderung des Filters mit, doch dazu später mehr. Bei einem Blick auf Hamburg etwa wird so nicht der Name der Stadt angezeigt, geschweige denn deren Stadtteile, sondern lediglich „Angela Merkel“.

Als Datenbank für die interaktive Karte hat sich Tjukanov bei der sogenannten „kreuzweise verifizierten Datenbank bemerkenswerter Personen“ des Portals „Nature.com“ bedient. Wie dieses Portal wiederum angibt, beinhaltet die Datenbank Informationen über Personen aus der Zeit von 3500 vor Christus bis ins Jahr 2018 nach Christus. Grundlage dieser Daten sind einerseits Wikipedia und andererseits Wikidata.

Rangsystem vorhanden

Mit einem Klick auf Namen auf die interaktive Karte wird offenbar, dass jede bemerkenswerte Person zusätzlich über Infos über ihr Geschlecht und ihren Status lebendig/tot sowie einen sogenannten „notability rank“ verfügt – nicht weniger als der Bekanntheitsgrad dieser Menschen. Nach diesem System wird eingestuft, wie bekannt die entsprechenden Personen sind, um auf diese Weise nur eine von ihnen, die bekannteste, aus einem Gebiet anzuzeigen.

Diese Datenbank befindet etwa, Angela Merkel und nicht Helmut Schmidt oder Störtebeker sei die bekannteste Person aus Hamburg – daher prangt ihr Name über der Stadt. Das Technikportal „The Verge“ ist diesem Bekanntheitsgrad-System auf den Grund gegangen und fand heraus, dass einige Faktoren für die Ermittlung eine Rolle spielen. Darunter sind die Menge an Wikipedia-Einträgen, die eine einzelne Person hat, die Menge der Wörter in jeder Biografie zur Person auf der Webseite sowie die Aufrufzahlen der Wikipedia und Wikidata zu diesem Menschen.

Sind zur Person Geburtsdatum oder Geschlecht nicht gelistet, hagelt es Minuspunkte in der Rangbewertung.

Auch die Menge externer Links und Quellen spielt bei der Bewertung eine Rolle

Doch genug der schnöden Theorie, nun viel Vergnügen mit dem interaktiven Globus der Bekanntheiten. Sucht einfach eure Heimatstadt selbst oder direkt nach einem markierten Ort, indem ihr „Show real place names“ markiert – dann verschwinden die Personennamen und die Ortsnamen tauchen auf. Habt ihr etwa euren Heimatort gefunden, dann lasst euch überraschen. Die Filterfunktionen der Karte erlauben euch dabei die Wahl etwa zwischen den Bereichen Kultur oder Sportgrößen.

Quellen: tjukanovt.github.io , t3n.de