Intendanten-Gehälter der ARD – Tom Buhrow auch 2019 Top-Verdiener: Öffentlich-rechtliche Sender stehen in der Pflicht, Einblicke in die Bezüge offenzulegen. In dieser Woche gab die ARD daher aktuelle Gehälter von Festangestellten sowie außertariflich bezahlten Mitarbeitern bekannt. Topverdiener nach wie vor: WDR-Intendant Tom Buhrow.

Mit 395.000 Euro im Jahr beziehen keine anderen Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen ein höheres Gehalt als er. Buhrow dichtauf folgt Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks: 2016 hatte der noch 367.000 Euro verdient, seit 2016 sind es 388.000 Euro.

Anfang 2020 ging NDR-Intendant Lutz Marmor in den Ruhestand, 2019 hatte er 365.000 Euro bezogen – 17.000 Euro mehr als 2016. SWR-Intendant Kai Gniffke erhielt 343.000 Euro – bei seinem Vorgänger Peter Boudgoust waren es noch 338.000 Euro gewesen. Beim HR verdiente Intendant Manfred Krupp 286.000 Euro. Karola Wille, Intendantin des MDR, strich hingegen 275.000 Euro ein.

Dichtauf mit 261.000 Euro folgen Radio Bremens Intendantin Yvette Gerner mit 270.000 Euro, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger mit 261.000 Euro sowie SR-Intendant Thomas Kleist mit 245.000 Euro.

Im Herbst 2019 hatte sich die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) die Vergütungshöhe der neun ARD-Landesrundfunkanstalten, des Deutschlandradios sowie des ZDF näher angesehen. Zudem hatte die Kommission ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben.

Darin konnte ermittelt werden, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkmitarbeiter zu den überproportional guten Verdienern zählen. Die Gutachter konnten laut einem Bericht der „Medienkorrespondenz“ insbesondere dem WDR-Personal „ein deutlich erhöhtes Gesamtvergütungsniveau“ bescheinigen.

Nach Sichtung der Ergebnisse des Gutachtens plädierte die KEF dafür, die Mittel für das Personal der Öffentlich-Rechtlichen zu verringern.

