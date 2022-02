Inspiriert von „Breaking Bad“: Studenten lösen Mordopfer in Säure auf – Dass die Nummer mit der Säure in der Badewanne aus der Serie „Breaking Bad“ in Wirklichkeit nicht so funktioniert, wie dort gezeigt wurde, haben die MythBusters in einer Motto-Folge ihrer Sendung bereits nachweisen können. Das hinderte zwei Studenten aus Russland aber offenbar nicht daran, sich ihrerseits an diesem morbiden Experiment zu versuchen, nachdem sie ihren Professor erst ermordet und dann zerstückelt hatten.

Bei dem Opfer des Verbrechens handelt es sich um den 58-jährigen Vyacheslav Kuznetsov, einen renommierten Chemieprofessor einer angesehenen Universität.

Laut einem Artikel des „Daily Star“ tauchten dessen Studenten Dmitry Bykovsky (35) und Alexander Kharlamov (31) am 4. März 2020 im Haus des Professors in der westrussischen Stadt Woronesch auf, um ihn seiner Ersparnisse in Höhe von 1,9 Millionen russischen Rubeln (ca. 22.200 Euro) zu berauben.

Als Kuznetsov die Tür öffnete, sollen die Täter den Mann zunächst mit Chloroform betäubt haben. Was daraufhin genau geschah, gilt als unklar. Bekannt ist nur, dass der 58-Jährige an den Folgen mehrerer Verletzungen und einer akuten chemischen Vergiftung starb.

Daraufhin sollen die beiden Studenten – inspiriert von „Breaking Bad“ – beschlossen haben, die Leiche zu zerstückeln und in Behältern mit Chlor und Salzsäure aufzulösen.

Diese lagerten sie für etwa drei Monate auf dem Balkon einer von ihnen gemieteten Wohnung, in welche sie perfiderweise auch noch Freunde einluden, um mit ihnen zu trinken, nachdem sie das Konto ihres Opfers geplündert hatten.

Wie genau die Nummer aufflog, geht aus dem Bericht leider nicht hervor. Lediglich, dass die Täter mittlerweile wegen einer ganzen Reihe von Straftaten vor Gericht stehen – darunter Mord, Raub mit schwerer Körperverletzung, illegales Eindringen in eine Wohnung und Diebstahl eines Reisepasses sowie anderer persönlicher Dokumente.

Die Staatsanwaltschaft fordert 21 Jahre Haft für Bykowski und 19 Jahre für Charlamow. Das Urteil soll in Kürze fallen.

Quelle: dailystar.co.uk