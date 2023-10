Insolvenz bei deutschem Traditionsunternehmen: Arbeit in erstem Werk niedergelegt – Die Sachlage bei einem insolventen deutschen Traditionsunternehmen hat sich nach wie vor nicht zum besseren gewendet – laut einem Medienbericht ist die Zukunft dort noch immer ungewiss. Nun wurde ein erstes Werk vorübergehend stillgelegt – die Firma arbeitet einem Maßnahmenplan.

Der bayerische Hersteller von Spielwaren und Möbeln Haba in Eisleben findet sich in einer ungewissen Lage wieder, wie das Portal „Chip“ berichtet. Bei Haba ist man demnach mit den intensiven Arbeiten an einem Maßnahmenplan zur Bereinigung der Lage beschäftigt. Demnach wurden am Standort Mansfeld-Südharz schwere Mängel ausgemacht.

Unter anderem betroffen sind von diesen: Elektrische Anlagen, Brandschutz und Gebäude

Seit dem 10. Oktober arbeiten daher laut dem Artikel bei „Chip“ keine Mitarbeiter mehr dort. Vorübergehend liegt die Herstellung in dem Werk deswegen still. Nur einige Tage davor hatte das Familienunternehmen Haba aus Bad Rodach noch eine Mitteilung herausgegeben, wonach man das Werk in Eisleben schließen und Arbeitsplätze abbauen wollte, um einen zukunftsfähigen Kurs für die Firma zu finden.

Rund 100 Arbeitsplätze sind gefährdet – seitens der Gewerkschaft IG Metall kam das Versprechen, sich für diese stark zu machen. Doch vieles deutet darauf hin, dass Haba Eisleben als Standort beibehalten möchte. So betonte Firmensprecherin Ilka Kunzelmann, die Unternehmensführung stehe weiterhin zu dem Standort. Man beabsichtige eine Wiederaufnahme der Produktion dort. Zwar seien die Mitarbeiter derzeit freigestellt, erhielten jedoch weiterhin ihre Gehälter. Von ihnen arbeiteten viele von zuhause aus.

Diese Freistellungen würden jedoch mit der Option versehen, dass sie aufgehoben werden könnten – das unterstreiche das Bestreben, den Standort zu erhalten, so Kunzelmann.

Insolvenz in Eigenverantwortung

Laut dem Bericht bei „Chip“ gehört das Eislebener Werk zur Familiengruppe Haba. Dort werden demnach hauptsächlich Schulmöbel aus Stahl für den Einsatz in Schulgebäuden produziert. Mitte September hatte man bei Haba einen Insolvenzantrag gestellt. Sowohl Verwaltung als auch Produktion sollen dabei im Haba-Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden.

Der Insolvenzantrag wurde dabei für ein Verfahren in Eigenverwaltung eingereicht. Dies bedeutet, dass ein sogenannter Sachwalter das Insolvenzverfahren eines Unternehmens begleitend überwacht. Eine solche Person übernimmt diese Funktion anstelle eines Insolvenzverwalters. Derzeit beschäftigt Haba 1.677 Mitarbeiter.

Quelle: chip.de