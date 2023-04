Innerhalb von nur drei Monaten: Firmenchef schwängert drei Angestellte – Es steht wohl außer Frage, dass ein Chef in der Pflicht steht, sich gut um seine Angestellten zu kümmern. Ein Unternehmer aus Italien hat diese Prämisse jedoch etwas zu ernst genommen und ist mit gleich drei seiner Mitarbeiterinnen auf Tuchfühlung gegangen. Doch das sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Wie die italienische Zeitung „Corriere della sera“ berichtet, soll der Chef einer Firma für Gesundheitstransporte alle drei Mitarbeiterinnen innerhalb von nur zehn Monaten geschwängert haben.

So habe die erste Affäre im Februar 2022 ihren Anfang genommen und wuchs sich schließlich zu einer Beziehung aus, im Zuge derer Mario S. mit seiner Angestellten zusammenzog. Es vergingen drei Monate, bis die Frau schwanger wurde, doch damit begannen die Probleme.

Da es sich um eine Risikoschwangerschaft handelte, äußerte die werdende Mutter aus Sorge um die Gesundheit des Kindes Zweifel, dass sie noch weiter würde in der Firma arbeiten können. Daran entzündete sich ein Streit, der schließlich dazu führte, dass sich das Paar trennte.

Zunächst soll S. noch betont haben, sich dennoch um das Kind kümmern zu wollen, doch es sollte anders kommen.

Inzwischen hatte der 32-Jährige nämlich bereits ein weiteres Techtelmechtel in seinem Unternehmen begonnen und dabei eine weitere Mitarbeiterin geschwängert. Die Mutter des ersten Sohnes, der im Januar 2023 zur Welt kam, erfuhr davon über die sozialen Medien, nachdem Frau Nummer zwei in Erwartung des Kindes dort Bilder einer sogenannten „Baby Shower“ postete – eine vor allem in den USA beliebte Tradition, die bevorstehende Geburt zu feiern.

Als wäre das nicht schon bitter genug, distanzierte sich S. nun auch noch von der Mutter seines ersten Kindes und weigerte sich plötzlich, seinen Sohn als solchen anzuerkennen.

Also wandte sich die alleinerziehende Mutter an einen Anwalt, um einen Vaterschaftstest durchzusetzen.

Dieser erklärte: „Bisher hat er sich immer geweigert, sich einem DNA-Test zu unterziehen. Das wird er im Laufe des Gerichtsverfahrens tun müssen.“

Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, meldete sich in all dem Trubel schließlich sogar noch eine dritte Angestellte, die behauptete, ebenfalls ein Kind von dem umtriebigen Firmenchef zu erwarten, das im Oktober das Licht der Welt erblicken soll.

Zunächst wird nun aber ein Gericht im September über die Vaterschafts- und Unterhaltsklage im ersten Fall entscheiden. Ob der Mann die Vaterschaft für die anderen beiden Kinder anerkennen wird, ist bislang unklar.

Die Mutter seines ersten Sohnes erklärte diesbezüglich: „Ich hoffe, dass diese Person die väterliche Verantwortung übernehmen wird. Die ersten beiden Mütter sind alleinerziehend und ich hoffe, dass zumindest die dritte mehr Glück hat. Bald wird es drei im Abstand von nur wenigen Monaten geborene Halbbrüder geben, die alle vom selben Vater abstammen.“

Außerdem richtet sie einen Appell an die anderen Frauen: „Seid vorsichtig, lasst euch nicht täuschen. Es ist nicht richtig, dass ein Arbeitgeber sich so verhält.“

Quellen: roma.corriere.it , bild.de