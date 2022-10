Dabei war sie früher „prüde“: OnlyFans-Star bewertet 100 Penisse am Tag – Früher war sie „extrem prüde“, heutzutage nennt sie sich selbst Acpent und verdient ihr Geld auf OnlyFans, einem – wie ja sicherlich den meisten bekannt sein dürfte – Online-Erotik-Bezahlformat. Neben dem Erstellen von Content für ihre zahlenden Fans hat die junge Texanerin dort vor allem eine Aufgabe: das Bewerten von Penissen.

Im OnlyStans-Podcast erinnert sich Acpent: „Ich war vor OnlyFans extrem prüde, ich war sexuell wirklich nicht sehr aktiv, ich war sehr anonym, sehr loyal und es fiel mir schwer, Teil der One-Night-Stand-Kultur zu sein.“

Auch Nacktfotos habe sie zuvor noch nie gemacht, bis OnlyFans ihr „irgendwie diese Tür geöffnet“ hat.

Podcast-Moderator Glenny Balls verriet Acpent, dass sie vor ihrer Tätigkeit als Erotik-Model das College besuchte, jedoch keine Lust mehr auf den Lernalltag und ihre Schwesternschaft hatte.

„Alle von ihnen waren auf seltsame Weise davon besessen, Babys zu bekommen und sofort zu heiraten“, erzählt Acpent. „Eine der Eisbrecher-Fragen war: 'Wo siehst du dich in fünf Jahren?' Und ich war die einzige Person, die nicht 'Verheiratet und mit Kindern' sagte.“

Sie verließ die Uni schließlich und meldet sich bei OnlyFans an. Während der Corona-Pandemie feierte Acpent dort erste Erfolge, mittlerweile kämen ihr zufolge täglich 100 bis 200 neue Abonnenten hinzu und würden von ihr vor allem eines verlangen:

„In neun von zehn Fällen“ bitten Männer sie um eine ehrliche Bewertung ihres Penis.

So kommt es dann auch, dass Acpent nach eigenen Angaben am Tag bis zu 100 Penisse bewertet. „Ich biete es in meiner ersten Nachricht an und sie sagen ja, also passiert es einfach.“

