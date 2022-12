Sexy in Katar: OnlyFans-Model zeigt sich zur WM in knappen Outfits – Nicht jeder mag sich mit der kulturellen Kleidernorm für Frauen anfreunden, die in dem streng religiösen Katar dieser Tage auf vermeintlich ausgelassene Fußballstimmung trifft. Insbesondere Influencerinnen dehnen die Regeln gerne aus, offenbar ohne einen Gedanken an die möglichen Folgen zu verschwenden.

Alkohol-Verbot im Stadion, kein außerehelicher Sex, öffentlich zur Schau gestellte Intimität ist ein Tabu – als Fan vor Ort ist es nicht so einfach, in Katar seinen Spaß zu haben, wenn man stets befürchten muss, bei einem Fehltritt bestraft zu werden.

Das Erotik-Model Astrid Wett will sich dem Diktat der muslimischen Regierung jedoch nicht beugen und postet regelmäßig auffällig freizügige Schnappschüsse aus den Fußball-Stadien im Wüsten-Staat.

Anlässlich des Achtelfinales zwischen Argentinien und Australien lief sie beispielsweise mit einem offen getragenen weißen Hemd auf, unter dem ein knappes Bikini-Oberteil zum Vorschein kam.

Wow what a game 🤯 this world cup… pic.twitter.com/XZU9bPcarM — Astrid Wett (@AstridWett) December 3, 2022

Dazu trug sie schwarze Hotpants.

Zuvor hatte sich das OnlyFans-Sternchen bereits zur Partie Serbien gegen die Schweiz in einem stramm anliegenden Shirt gezeigt, unter dem es augenscheinlich keinen BH trug. In einem Land wie Katar kann das schon einen kulturellen Affront darstellen.

My 1st ever World Cup🥺 dream come true… pic.twitter.com/cZFbKbpG04 — Astrid Wett (@AstridWett) December 2, 2022

Das sehen auch einige User so, die der 22-Jährigen Respektlosigkeit vorwerfen. Andere üben sich in schwarzem Humor und witzeln, dass der Video-Schiedsrichter mit Blick auf das Foto nun eine „mögliche Exekution“ zu prüfen habe.

Vor allem erhält Astrid aber viel Zuspruch und tausende von Likes.

Obwohl sie sogar schon mehrfach während einer Übertragung im TV zu sehen war, blieb Astrid von etwaigen Repressalien bislang aber offenbar verschont. Womöglich auch, weil Frauen lediglich „empfohlen“ wird, sich „züchtig zu kleiden“, indem sie stets Schultern und Knie bedecken.

