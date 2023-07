Whistleblower im TV: USA sind im Besitz von UFOs – Gibt es außerirdisches Leben oder sind wir alleine im Universum? Und wenn es Aliens gibt, haben sie uns bereits auf der Erde besucht? Fragen, welche die Menschen immer schon umtreiben. Berichte über vermeintliche Sichtungen unbekannter Flugobjekte am Himmel, gar den Kontakt zu Außerirdischen und sogar Entführungen gibt es unzählige.

Durch die Existenz des geheimnisumwobenen militärischen Sperrgebiets Area 51 in den USA, Veröffentlichungen von UFO-Geheimakten des Pentagons und so vielem mehr, ebbt die Faszination auch nicht ab. Angefeuert wird die ganze Diskussion durch einen Whistleblower, der in einem TV-Interview mit „NewsNation“ behauptet, dass die USA im Besitz von UFOs seien.

Wettrennen um Alien-Technologien

Hierbei handelt es sich um den hochrangigen Ex-Geheimdienstler David Charles Grusch, der davon spricht, dass man Fluggeräte nichtmenschlichen Ursprungs gefunden hat. Hier sollen sich sogar Regierungen einiger Länder quasi ein Wettrennen liefern hinsichtlich der fortschrittlichen Technologien, die man dabei finden würde, um diese für den eigenen militärischen Vorteil nutzen zu können.

Zum ersten Mal teilte David Charles Grusch in einem Gespräch mit der Wissenschaftswebsite „thedebrief.org“ sein Wissen. Am 12. Juni 2023 trat er sogar vor die Kameras und gab ein TV-Interview mit „NewsNation“. Grusch ist übrigens kein dahergelaufener Niemand. So diente der Whistleblower als hochdekorierter US-Offizier bei der Air Force in Afghanistan. Im Anschluss daran war Grusch angestellt bei der zentralen US-Behörde für militärische, geheimdienstliche und kartografische Auswertungen sowie Aufklärung.

USA sogar im Besitz von intakten UFOs

Außerdem war er für den Militärnachrichtendienst National Reconnaissance Office tätig. Zuletzt arbeitete er dann als Repräsentant und stellvertretender Leiter einer Task-Force für UFO-Sichtungen und andere unidentifizierte Phänomene. David Charles Grusch verriet indes, dass Geheimdienste, aber auch das Militär, ganz gezielt Informationen über die Existenz nichtmenschlicher Technologien geheim halten. Und dies nicht nur vor dem US-Kongress, sondern auch vor der eigenen Taskforce.

Zudem sei es so, dass seit ganzen 80 Jahren ein geheimer Kalter Krieg toben würden und dies zwischen allen großen Regierungen der Welt. Dabei ginge es darum, dass jedes Land für sich versuchen würde, so viele Teile von abgestürzten UFOs wie möglich zu erhalten. Alles, um die vermeintliche fortschrittliche Technik für eigene Zwecke zu analysieren und nutzen zu können. Demnach seien die USA sogar im Besitz von intakten UFOs.

Die Menschheit ist definitiv nicht allein

Im Interview mit „NewsNation“ und dem Journalisten Ross Coulthart verriet Grusch, dass die Menschheit „definitiv“ nicht allein sei. Jedoch möchte Grusch als Physiker nicht so gerne von Außerirdischen sprechen. Er hält es nämlich für möglich, dass diese Wesen schlicht aus einer anderen Dimension stammen könnten. Zudem gebe es verschiedene Typen an Aliens, die nicht alle gutmütig seien.

Er selbst habe zwar nie ein Alien-Raumschiff in der Realität gesehen, stützt seine Behauptungen aber auf unzählige geheime Fotos und Dokumente. Grusch kritisiert auch den Umgang mit den Informationen. Denn durch die vehemente Geheimhaltung könne die Menschheit davon nicht profitieren. Übrigens seien laut dem Whistleblower bereits einige Menschen verletzt und sogar getötet worden bei dem Versuch, Alien-Technik nachzubauen und verfügbar zu machen.

Die Frage nach der Glaubwürdigkeit

Nun steht natürlich die große Frage der Glaubwürdigkeit von David Charles Grusch im Raum. Laut „thedebrief.org“ würden einige hochrangige Militär- und Geheimdienstmitarbeiter die Aussagen Gruschs offiziell und inoffiziell bestätigen. Zudem attestieren viele seiner Kollegen Grusch eine hohe Glaubwürdigkeit und Seriosität.

