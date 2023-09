Im Herbst kehrt Angebots-Event zurück: Amazon bestätigt zweiten Prime Day – Bei Schnäppchenjägern mit dem Abo gibt es nur wenige Veranstaltungen, die so begehrt sind wie der Amazon Prime Day. Laut dem Versandhausgiganten war dieser im Juli 2023 in der Unternehmensgeschichte „die größte und erfolgreichste Prime-Veranstaltung, die es je gab“. Nun erläutert ein Medienbericht, dass Amazon darauf noch eins draufsetzen möchte – mit einem neuen Deal-Event für Sparfüchse, dass sogar noch vor dem Black Friday eintreffen soll. Hier die Infos.

Es handelt sich um die sogenannten „Prime Big Deal Days“, unter diesem Namen möchte man bei Amazon den Erfolg des ersten Prime Days sogar wiederholen. Dies berichtet „Chip“. Denn das Unternehmen Amazon gab an, dass der Prime Day 2023 der erfolgreichste aller Zeiten war. Nie zuvor hatte das Unternehmen so viel verkauft wie am 1. Juli. Zugleich sollen die Mitglieder von Amazon Prime 2023 mehr gespart haben als bei jedem anderen Prime-Day-Event.

Vom CEO bestätigt

So konstatiert auch „Chip“, dass viele der von den Experten des Portals dort empfohlenen Geräte wie Kopfhörer, Staubsauger oder auch Handys beim Prime Day im Juli über die digitale Ladentheke wanderten und binnen kurzer Zeit nicht mehr zu haben waren. Doch im Herbst könnten Kunden mit Prime-Mitgliedschaft eine neue Gelegenheit erhalten, doch noch das eine oder andere Schnäppchen zu machen. In insgesamt 19 Ländern sollen dann die „Prime Big Deal Days“ starten.

Deutschland gehört dabei „Chip“ zufolge dazu. Bestätigt wurde dieses neue Schnäppchen-Event vom CEO von Amazon Stores, Doug Herrington. Noch hat Amazon kein offizielles Datum für die Angebotsveranstaltung vermeldet, als recht wahrscheinlich werden in dem Artikel der 10. und 11. Oktober 2023 erachtet. Damit würde auch dieses Sparevent traditionell auf einen Dienstag und einen Mittwoch entfallen.

Mögliche Gründe für dieses Datum:

Ein noch späterer Termin könnte negative Folgen sowohl für den „Singles Day“ (11. November) sowie den Black Friday am 24. November mit sich bringen. Informationen stehen laut „Chip“ auf der Seite der Aktion bislang noch keine bereit. Dem Bericht zufolge ist es das zweite Mal, dass Amazon seinen Prime Day unter anderem Namen wiederholt. Am 11. und 12. Oktober letzten Jahres nannte man das sekundäre Event „Prime Exklusive Angebote“.

Wer von den kommenden (und späteren) Rabatten profitieren möchte, benötigt logischerweise ein aktives Prime-Abonnement. Laut dem Bericht bei „Chip“ lässt sich dazu allerdings auch eine 30-tägige Gratisphase von Amazon Prime nutzen.

Quelle: chip.de