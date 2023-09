Im Badezimmerschrank: Bewohner finden Siebenschläfer-Familie – Was würdet ihr tun, wenn ihr aus einer eurer Schubladen plötzlich ein Piepsen hört? Die Bewohner einer Wohnung in München entscheiden sich jedenfalls dazu, die Feuerwehr zu rufen, was für eine junge Siebenschläfer-Familie ein großes Glück darstellen sollte. Die Tiere konnten nämlich erfolgreich aufgepäppelt werden und sind nun fit genug für eine Auswilderung.

Diese gute Nachricht teilte Sabine Gallenberger vom Verein Wildtierwaisen-Schutz mit, nachdem die Siebenschläfer vor rund acht Wochen in einem Badezimmerschrank gefunden worden waren.

Demnach sei der Käfig mit dem Muttertier und ihren acht Jungen inzwischen draußen auf einem Grundstück in der Nähe von Buchen- und Obstbäumen aufgestellt worden, damit sich die Tiere allmählich an die Natur gewöhnen können – natürlich mit geöffneten Luken.

Außerdem habe man an den umstehenden Bäumen Nistkästen aufgehängt, in welchen sich die Siebenschläfer für ihren Winterschlaf einquartieren können.

An Schlaf ist bei der Familie aber wohl noch nicht zu denken, turnen die Kleinen doch bereits um den Käfig herum. Auch müssen sie noch zugefüttert werden, um ausreichend Fettreserven für die Winterpause anzulegen.

Gallenberger freut sich aber, berichten zu können, dass der gesamte Wurf überlebt hat. Als sie gefunden worden waren, hatten die Jungtiere noch kein Fell, die Augen waren noch geschlossen. Unklar ist, wie die Siebenschläfer-Mama überhaupt in den Badezimmerschrank gelangt war, wo sie sich aus Waschlappen ein Nest gebaut hatte.

Alleine in diesem Sommer hat der Wildtierwaisen-Schutz nach eigenen Angaben schon über 100 Siebenschläfer aufgenommen, mit Flaschenkost und Obst gefüttert und bei Bedarf medizinisch versorgt.

Die Siebis Mama mit ihren 8 Babys ist wohlauf und die Kleinen sind mittlerweile sehr aktiv. Wir freuen uns dass wir für die Mama eine Patin haben. Für die 8 Babys hat die Firma Meller Fußboden GmbH eine äusserst großzügige Patenschaft übernommen. Da uns weder Stadt noch Staat finanziell unterstützten, sind wir zu 100% auf Spenden angewiesen. Wir haben derzeit noch sehr viele Eichhörnchen, Hasen und Siebenschläfer zu bepaten. Wer möchte für 60.- eine Patenschaft übernehmen? Natürlich sind Sachspenden (Amazon Wunschliste) https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/TCHE8WDDWO1O?ref_=wl_share und auch Geldspenden Paypal: [email protected] willkommen😉 Posted by Wildtierwaisen-Schutz e.V. on Friday, September 1, 2023

Quelle: gmx.net