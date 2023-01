Ihr Vater war ihre größte Inspiration: Fitness-Model verprügelt Männer gegen Bezahlung – Der 61-jährige Bodybuilder Terry Weiß hat es mit dem Titel „Mr. Universe“ in der Kategorie der Ü55er weit gebracht. Nach rund 40 Jahren hat er seine Karriere kürzlich nun zwar an den Nagel gehängt, das heißt aber noch lange nicht, dass er aus dem Geschäft raus ist. Denn Terry hat eine Tochter, die ihrem Vater in nichts nachsteht.

Sophie Larissa Weiss begann schon früh, ihrem Vater in Sachen Kraftsport nachzueifern, interessiert sich darüber hinaus aber auch noch für Kampfsport wie Wrestling oder Jiu-Jitsu.

Außerdem weiß Sophie, ihren beeindruckend durchtrainierten Körper in den sozialen Medien gekonnt und vor allem äußerst lasziv in Szene zu setzen.

Dem „Daily Star“ verriet die 30-Jährige mit Blick auf ihre Kindheit: „Damals war ich extrem schüchtern, ziemlich gut erzogen und unschuldig wie eine kleine Maus. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so werden würde wie mein Vater, aber ich bin ihm in meinem Denken und meiner Einstellung sehr ähnlich.“

„Jetzt bin ich selbstbewusster, körperlich und geistig stärker. Ich bin froh, dass ich mich so entwickelt habe, denn ich war zu nett und ein Schwächling.“

Sophie startete mit 19 Jahren eine Karriere als Glamour-Model, entwickelte dabei jedoch eine Essstörung. Ihr Vater ermutige sie daraufhin, sich mit Fitness und Kampfsport zu beschäftigen, und wurde so zu ihrer „größten Inspiration“.

Auch heute noch trainieren die beiden zusammen im Fitnessstudio, auch wenn es für Sophie schwer ist, mit ihrem Vater mitzuhalten. „Er ist der motivierteste Typ im Fitnessstudio“, erklärt sie mit einem Lachen.

Offenbar hat Terrys Fitnessbesessenheit etwas Ansteckendes, denn auch Sophies drei Brüder sind mit von der Partie.

„Ich weiß gar nicht, wie“, erklärt sie grinsend, „denn er hat uns nicht wirklich dazu gezwungen.“

„Wir haben ihm nur dabei zugesehen, und meine Brüder dachten: ‚Mist, ich muss mich auch anstrengen, denn mein Vater ist um die 60 und sieht fitter aus als wir‘. Ich glaube, das hat sie dazu gebracht.“

Inzwischen ist ihre Stärke ihr Beruf, wobei sie sich nicht nur durch Social-Media oder Werbung finanziert, wie man meinen sollte:

„Ich verprügle Männer beruflich. Sie wollen, dass ich sie mit Wrestling-Moves dominiere und sie mögen es, ins Gesicht geschlagen zu werden.“

„Ich hatte einen Typen aus Madrid, der den ganzen Weg hierher geflogen ist, um von mir ins Gesicht geschlagen zu werden. Er bekam einen günstigen Flug und ein günstiges Hotel, aber ich verlange 500 Pfund pro Stunde und er war zwei Stunden hier.“

Sophie weiter: „Mein Vater findet es lustig und toll und hat den Leuten im Urlaub in Ägypten davon erzählt. Er meinte: ‚Oh ja, meine Tochter wirft beruflich mit Männern um sich.‘“

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de