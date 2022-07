Anna and Lucy DeCinque teilen sich Verlobten

„Identischste Zwillinge der Welt“: Anna and Lucy DeCinque teilen sich Verlobten – Geschwister, die als Influencer tätig sind, gibt es. Auch Zwillinge. Doch Anna and Lucy DeCinque nennt man die „eineiigsten Zwillinge der Welt“, sie selbst sagen, sie seien die „extremsten“ – sie sind sich so ähnlich, dass sie sich mit Ben Byrne gar einen Verlobten teilen. Ihre Ähnlichkeit kommt dabei nicht von ungefähr.

Denn insgesamt gaben die beiden Zwillingsschwestern um sich noch mehr zu ähneln noch einmal um die 250.000 US-Dollar für kosmetische Operationen aus – umgerechnet also rund 245.394 Euro zum Zeitpunkt, da dieser Text entstand. Doch da sie ihren Titel nicht durch eine „offizielle“ Bestimmung tragen, dürften sie seit der OP bis zum Bekanntwerden offizieller Titelträger wohl wirklich die ähnlichsten Zwillinge sein.

Eine Ähnlichkeit, die nicht nur für das Aussehen gilt: Freimütig berichten die beiden, dass sie gemeinsam essen, duschen und sogar die Toilette aufsuchen. Nach eigenen Aussagen und einem Bericht von „LADbible“ versuchen Anna und Lucy jederzeit „wie eine Person zu leben“. Dazu gehört, mit dem gemeinsamen Verlobten Ben Byrne ein Bett in Kingsize zu teilen. Die direkt aufkeimende Frage in diesem Kontext beantworten sie mit einem Ja: Sie haben Sex zu dritt, niemand bleibe außen vor.

Doch sie sehnen sich auch nach einer Familie – und für sie steht fest, dass sie dabei zum selben Zeitpunkt und vom selben Mann schwanger werden wollen, damit auch ihre Kinder sich so ähnlich werden wie möglich. Diese – nennen wir es einmal „besondere“ – Situation würde dazu führen, dass die Kinder zugleich Halbgeschwister und Cousins/Cousinen würden und ihr Vater somit der jeweilige Onkel des anderen Kindes.

Den Plan, von Ben Byrne zum selben Zeitpunkt schwanger zu werden, hegen die beiden Zwillingsschwestern nun schon länger. Seit 2012 pflegen sie eine Beziehung mit dem Mann und Lucy führte aus, sie würde es „vorziehen, wenn wir beide schwanger würden, statt nur eine“, wie es bei „LADbible“ heißt. Nach eigenen Aussagen möchten sie lieber früher als spät Kinder bekommen werden.

Zwar sind sie alle drei miteinander verlobt, aber in Australien, wo das Trio herkommt, ist Polygamie gesetzlich nicht anerkannt. Entsprechend wird eine Hochzeit wohl im Ausland stattfinden müssen, so „LADbible“.

