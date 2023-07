„Icon of the Seas“

„Icon of the Seas“: Das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt – Vor wenigen Tagen wurde die neue Königsklasse in Sachen Kreuzfahrtschiffen zum ersten Mal zu Wasser gelassen. Ganze 365 Meter ist das „Icon of the Seas“ getaufte Schiff lang, 20 Decks hoch und insgesamt fünfmal so groß, wie es die legendäre Titanic war. Zunächst stach der brandneue Luxusliner jedoch mit einer Auswahl an Experten in See, Touristen dürfen erst ab Januar 2024 mitreisen, wenn die „Icon of the Seas“ vor Miami an der Küste des US-Staats Florida ganz offiziell ihren Dienst antritt.

In der finnischen Meyer-Turku-Werft baut man bereits seit 2022 mit rund 2.600 Arbeitern täglich an dem Kreuzfahrtschiff, welches dafür konzipiert wurde, Rekorde zu brechen.

Allein die Bruttoraumzahl – also das Innenvolumen des Schiffes – beträgt 250.000, was jenes der Titanic um das Fünffache übertrifft. Zudem ist die „Icon of the Seas“ drei Meter länger und zwei Decks höher als die „Wonder of the Seas“, die bisherige Rekordhalterin unter den Kreuzfahrtschiffen.

Beide Schiffe gehören der Oasis-Reihe der Royal-Caribbean-Reederei an.

Inzwischen ist die Konstruktionsphase abgeschlossen und man konnte in die Testphase übergehen, um die Seetüchtigkeit der „Icon of the Seas“ unter realen Bedingungen auf die Probe zu stellen.

Verläuft alles zur Zufriedenheit der Verantwortlichen, soll das Schiff mit bis zu 5.610 Gästen und 2.350 Crewmitgliedern an Bord die Karibik durchkreuzen und dabei sogar Halt an der Bahamas-Insel CocoCay machen, die exklusiv den Gästen von Royal Caribbean zugänglich ist.

Aufgeteilt ist das Rekordschiff in unterschiedliche Themenbereiche, wie etwa den luxuriösen „Central Park“ oder den weltweit größten Wasserpark auf See namens „Thrill Island“. Passagiere erwarten dabei sieben Pools, neun Whirlpools und sechs Wasserrutschen, dazu kommen noch mehr als 20 Restaurants und Imbisse.

Die mit flüssigem Erdgas betriebene „Icon of the Seas“ ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie sehr die Branche aller Kritik hinsichtlich der fortschreitenden Klimakrise zum Trotz boomt. Entsprechend hat die Reederei auch bekanntgegeben, bei den Ticketverkäufen bereits Rekordzahlen erzielt zu haben.

Und das, obwohl die Kosten für ein Ticket auf dem mit 2.805 Kabinen ausgestatteten Luxusliner bei 2.000 Euro überhaupt erst starten. Je nach Datum der Reise und der Größe sowie der Ausstattung einer Suite kann diese sogar zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten – pro Person, wohlgemerkt.

Im Sommer 2024 soll außerdem noch das Schwesterschiff „Utopia of the Seas“ fertiggestellt werden, welches im Volumen der „Icon of the Seas“ gleichen soll und damit dann wohl offiziell als das zweitgrößte Schiff der Welt gelistet werden wird.

Quelle: ksta.de