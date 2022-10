Icon of the Seas

Icon of the Seas: Das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt – Das bis dato größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die „Wonder of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean International imponiert immer noch als wahrer Ozeanriese. Doch dieser gewaltige Pott auf dem Meer, der einer schwimmenden Stadt gleicht, auf der tausende Passagiere Platz haben, wird in naher Zukunft bereits wieder abgelöst werden. Von derselben Reederei, die derzeit an dem Nachfolger arbeitet: der „Icon of the Seas“.

Dieses Riesenschiff soll die „Wonder of the Seas“ als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt ablösen. Nun gibt es auch erste Renderings in einem Video zur beeindruckenden „Icon of the Seas“. Der neue Koloss der Royal Caribbean International soll Anfang 2024 erstmals in See stechen und Platz für 7600 Passagiere bieten. Die „Icon of the Seas“ wird mitsamt der Crew rund 10.000 Menschen beherbergen.

Wie ein schwimmender Freizeitpark

Das sind im Vergleich zur „Wonder of the Seas“ noch mal mehr Platz für ganze 600 Passagiere. Im Video ist zu sehen, dass auf der „Icon of the Seas“ vor allem Entertainment im Fokus steht und sie fast einem schwimmenden Freizeitpark gleicht. Laut der Reederei wird es auf dem Oberdeck den größten Wasserpark auf See geben – mit sechs riesigen Wasserrutschen inklusive einer offenen Freifallrutsche sowie einer Floßrutsche für bis zu vier Personen.

Darüber hinaus wird es auf der „Icon of the Seas“ auch einen Minigolfplatz sowie eine Eislaufbahn geen, nebst einem Kletterpark sowie einem Surfsimulator. Weitere Highlights des neuen Giganten der Meere werden unter anderem ein schwebender Infinity Pool sein, diverse Whirlpools, Spas, weitere Sportangebote sowie mehr als 40 Restaurants. Zudem wird es einen riesigen, sogenannten Aquadom mit diversen Bars geben, in dem die Passagiere am Abend Akrobatik- und Tauchshows zu sehen bekommen.

365 Meter lang, 250.800 Bruttotonnen schwer

Insgesamt wird die „Icon of the Seas“ über 20 Decks mit 2805 Kabinen aufweisen und kommt dabei auf eine Länge von satten 365 Metern bei einem Gewicht von 250.800 Bruttoregistertonnen. Betrieben wird das Kreuzfahrtschiff mit Flüssigerdgas (LNG) und Brennstoffzellentechnologie. Die erste große Fahrt der„Icon of the Seas“ soll laut Planungen der Reederei am 28. Januar 2024 stattfinden.

