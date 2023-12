Icon of the Seas: Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See – Die Kreuzfahrtindustrie erlebt gerade einen historischen Moment. Die „Wonder of the Seas“ von Royal Caribbean International, bisher als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt bekannt, hat nun einen Nachfolger, der sogar noch größer ist: die „Icon of the Seas“. Dieses beeindruckende Schiff, erbaut in der finnischen Stadt Turku, setzt neue Maßstäbe in der Welt der Kreuzfahrtschiffe.

Nach intensiven 900 Tagen ist die „Icon of the Seas“ nun endlich bereit, die Meere zu erobern. Eine kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung von Royal Caribbean International verkündete stolz die Fertigstellung des Schiffes. Bereits im August wurde die Arbeit an der Außenhülle abgeschlossen, gefolgt von einer erfolgreichen Probefahrt. Die feierliche Zeremonie in Turku markierte nun offiziell die Vollendung dieses maritimen Giganten.

Just In: After 900 days of construction, @RoyalCaribbean has welcomed #IconoftheSeas to the family. The world’s best vacation will now sail from Finland to Spain for finishing touches before its highly anticipated Jan 2024 debut in Miami. | Release: https://t.co/FnAcA6hFm3 🚢🖊️ pic.twitter.com/z7sklBrqAO — Royal Caribbean Public Relations (@RoyalCaribPR) November 27, 2023

Seit dem 29. November 2023 können Kreuzfahrt-Enthusiasten den Weg der „Icon of the Seas“ verfolgen. Zunächst geht es von Turku nach Cádiz in Spanien für den letzten Feinschliff. Anschließend wird Miami in den USA angesteuert, wo das Schiff zu seiner ersten offiziellen Kreuzfahrt in die Karibik aufbricht. Die „Icon of the Seas“ bietet Platz für 7600 Passagiere und mit rund 10.000 Menschen inklusive Crew deutlich mehr Kapazität als ihr Vorgänger, die „Wonder of the Seas“.

An Bord erwartet die Gäste ein Erlebnis, das einem schwimmenden Freizeitpark gleicht mit dem größten Wasserpark auf See inkluisve sechs Wasserrutschen, darunter eine offene Freifallrutsche und eine Floßrutsche. Weitere Attraktionen sind unter anderem ein Minigolfplatz, eine Eislaufbahn, ein Kletterpark und ein Surfsimulator. Über 40 Restaurants warten zudem darauf, die Geschmacksnerven der Passagiere zu verwöhnen.

Ein schwebender Infinity Pool, diverse Whirlpools und Spas bieten die perfekte Gelegenheit zur Entspannung. Abends können die Gäste in einem Aquadom Akrobatik- und Tauchshows genießen. Die „Icon of the Seas“ misst beeindruckende 365 Meter in der Länge und bringt es auf ein Gewicht von 250.800 Tonnen. Ausgestattet mit modernster Technologie, nutzt das Schiff Flüssigerdgas (LNG) und Brennstoffzellen, um eine umweltfreundlichere Kreuzfahrt zu ermöglichen. Die Jungfernfahrt ist für den 28. Januar 2024 geplant.

